El fenómeno de los Booktrailer

La importancia del booktrailer en la difusión de obras Cuando hemos publicado una obra y queremos proceder a su difusión, las posibilidades que aparecen frente a nosotros son múltiples. Las nuevas tecnologías han hecho que se expandan los canales de difusión, rompiendo con el modelo tradicional de las editoriales. Ya no es necesario acudir a estas cuando queremos editar o difundir nuestro libro, sino que podemos “montárnoslo” por nuestra propia cuenta. Blogs, perfiles en redes sociales, revistas literarias, presentaciones en centros culturales o bibliotecas… Todos estos medios son excelentes vías para la difusión de obras.

No obstante, tal vez porque pensamos irremediablemente en que nos estamos moviendo sobre papel, solemos olvidar que podemos ayudarnos del componente audiovisual, en concreto, del book trailer. En este artículo, vamos a hablar sobre los cinco principales motivos para realizar un booktrailery a proporcionar algunos consejos para su eficaz elaboración.

¿Qué es un booktrailer? El booktrailer –o bibliotráiler, su alternativa adecuada en español– es un vídeo promocional de breve duración similar al tráiler cinematográfico. Es decir, nos narra de forma concisa e impactante en qué consiste un libro o un iBook mediante elementos visuales y sonoros. Su objetivo fundamental es captar la atención del público, despertarle interés por aquella obra –o nuevo autor– que está promocionando, e incluye información de diversa índole. Por un lado, encontramos en ellos datos sobre autores, lanzamientos o presentaciones. Por otro lado, los booktrailers se componen de música e imágenes seductoras que logren atrapar al público.

Aunque parezca una herramienta al servicio de las novelas de ficción y fantasía, puede elaborarse para cualquier otro género literario: poesía, cuento, ensayo, biografías, etcétera. Ahora bien, en función a esto, la información proporcionada en el book trailer variará. Por ejemplo, se pueden dar pequeñas migas de pan sobre la historia o simplemente centrar el vídeo en una reflexión, en algo que vaya más allá del entretenimiento.

Realizar un booktrailer ¿sí o no? Dada la influencia que ejercen las imágenes sobre nosotros y el entorno multimedia en el que circulamos diariamente, los resultados positivos que pueden obtenerse al realizar un booktrailer son más que evidentes. Pero, si aún tienes dudas, aquí hallarás cinco motivos que te ayudarán a despejarlas.

Resumen el argumento de tu libro en pocos segundos Como si de la sinopsis se tratara, el booktrailer debe sintetizar el argumento de tu libro y condensar los datos más relevantes, misteriosos o especiales del mismo. Esto requiere de un profundo análisis sobre tu propia obra. Tendrás que desmenuzarla y seleccionar las partes más sugerentes, esos puntos fuertes que apelan a la curiosidad del público, que le mantienen en vilo y con ganas de conocer más. Crea intriga, insinúa, muestra lo que consideres necesario, pero nunca desveles. Causa impacto Los booktrailers son más atrayentes y cautivadores que cualquier resumen, sinopsis o reseña. De igual manera, tienen mayor impacto visual que una portada y propician más margen para la creatividad. Ya no estamos hablando de una ilustración y unas cuantas frases. Un vídeo es una composición orquestada al milímetro según unos objetivos. Son imágenes, frases y música dispuestas con tal intencionalidad que aumentan su valor intrínseco y provocan infinidad de emociones. En unos pocos segundos, pueden hacernos reír, desvelarnos o golpearnos en las entrañas. Así es como una obra empieza a formar parte de nosotros. No obstante, recuerda que la verdadera estrella es tu libro. El vídeo deberá trabajar en favor de este y no convertirse en un producto más brillante que la propia historia. El book trailer está de moda Plataformas como YouTube se han convertido en un fenómeno social donde prácticamente tiene cabida todo tipo de contenido. Cualquier vídeo subido a YouTube puede hacerse viral o pasar a estar de moda en unas pocas horas. Y en lo que a literatura se refiere, entre los vídeos con mayor expectación, se encuentran los booktube –reseñas de libros– y los booktrailers. Las fronteras entre países se disipan y las distancias se acortan, por lo que tu historia puede llegar a cualquier parte del planeta y ampliar el número de lectores. Aprovecha las modas para difundir tu libro, darte a conocer al mundo, aumentar tus seguidores e interactuar con otros escritores. Pero, más allá de toda moda, no pierdas de vista tu público objetivo y realiza el vídeo porque quieres de verdad y piensas que es beneficioso para tu libro. No lo hagas por hacer, ya que podría influir en los resultados. Ideal para difundir en Redes Sociales Los booktrailers están hechos a medida para la difusión en redes. Su elaboración es sencilla, cuestan menos de lo que cabría esperar y llegan con facilidad al público. Conectan con este más rápido de lo que cualquier otra información lo hará. No obstante, de nada valdrá tener un vistoso vídeo si no sale más allá del canal de YouTube, Vimeo u otro. Explótalo y sácale el máximo partido moviéndolo por las distintas redes sociales y blogs. Lánzate y crea una página dedicada a tu obra, colabora con otros escritores, envía notas de prensa… Tu boo ktrailer y tú tenéis que salir del caparazón, dejad que os vean. Las redes sociales son un aliado clave para llegar a una audiencia enorme y esto aumenta las posibilidades de éxito. Imagen y sonido Crear contenido dinámico como un booktrailer estimula la curiosidad e incita a compartir, pues lo visual es más llamativo y funcional. Produce menos pereza y sensación de pérdida de tiempo que cualquier texto llano, lo que a su vez genera más tráfico. Además, gracias a su gran poder simbólico, las imágenes y la música permiten representar la esencia del libro, plasmar el tema y despertar en el lector las ganas de sumergirse en la historia. Si incluyes los elementos audiovisuales adecuados, estarás creando en el público una idea muy positiva de tu novela. Esto les llevará a querer saber más, a interesarse y quedarse con ella.

Consejos para elaborar un booktrailer El booktrailer se ha convertido en una herramienta eficaz en la promoción y difusión de obras, pero obtener resultados favorables no es algo automático, no caen del cielo. Que un vídeo funcione o no está sujeto a la habilidad y cuidado con los que se realiza. Por eso, aquí van algunos consejos útiles para una correcta elaboración.

El estilo del booktrailer debe tener coherencia con tu novela y con tus lectores potenciales.

y con tus lectores potenciales. Procura dejar margen para la imaginación del espectador . Por ejemplo, si en el vídeo ya estás mostrando el aspecto físico de tus personajes, será difícil olvidar esa imagen al empezar a leer el libro.

. Por ejemplo, si en el vídeo ya estás mostrando el aspecto físico de tus personajes, será difícil olvidar esa imagen al empezar a leer el libro. Selecciona imágenes, fotografías o dibujos oportunos e impactantes, que se queden en la mente del público y sean lo suficientemente atractivas para que este siga viendo el booktrailer.

Esboza un esquema o guion de todo aquello que quieras mostrar, como alguna escena imprescindible. Pero no olvides, como dijimos en el punto 1, que se trata de sugerir, no de contar.

de todo aquello que quieras mostrar, como alguna escena imprescindible. Pero no olvides, como dijimos en el punto 1, que se trata de sugerir, no de contar. Incluye frases breves , incluso lanza alguna pregunta que capte la atención del futuro lector.

, incluso lanza alguna pregunta que capte la atención del futuro lector. Ten cuidado con la duración. Lo ideal es que un booktrailer no supere, como mucho, los dos minutos.

La siguiente información debe salir al final del vídeo: título del libro, nombre del autor, editorial, lanzamiento o notas.

Busca imágenes y música sin derechos de autor.

