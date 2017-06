Seis grandes clubes del fútbol europeo competirán en un torneo de videojuegos en el Vicente Calderón

Etiquetas

Manchester City, Ajax, Roma, Schalke 04, Brønby y Valencia participarán con sus equipos profesionales de eSports en el festival #IMPERDIBLE_02. En paralelo se desarrollará un torneo de FIFA 17 abierto al público (la inscripción se abre mañana, las bases están en www.losimperdibles.es). El ganador del torneo profesional disputará una partida de exhibición contra el primer clasificado del torneo abierto en el escenario principal del evento

Seis equipos históricos del fútbol europeo se disputarán un trofeo de videojuegos durante #Imperdible_02, el festival de innovación y fútbol organizado por la Fundación Cotec, en colaboración con el Atlético de Madrid, que se celebrará los días 10 y 11 de junio en el estadio Vicente Calderón. Este torneo de eSports está organizado por Deloitte.

Los equipos profesionales de videojuegos de los clubes de fútbol Manchester City, Ajax, Roma, Schalke 04, Brønby y Valencia competirán en un torneo de FIFA 17. La competición se desarrollará en el escenario principal del festival, sobre el césped del Calderón, el sábado 10 (de 16:00h a 22:00h) y el domingo 11 (de 12:00 a 17:00). Las partidas podrán seguirse en directo a través de pantallas gigantes.

En paralelo se desarrollará una competición abierta al público (previa inscripción, las bases y el formulario están disponibles en la web www.losimperdibles.es, el plazo de inscripción comienza el miércoles 31, a las 16.00 horas). Los requisitos para participar son tener más de 13 años, disponer de una entrada para asistir el sábado 10 al evento y ser uno de los 64 primeros en inscribirse.

El torneo abierto se jugará en el Espacio Virtual de #Imperdible_02 durante toda la jornada del sábado. La competición se disputará mediante eliminatoria simple, a partido único, salvo las semifinales y la final, que se resolverán al mejor de tres partidos.

JUGAR CONTRA PROFESIONALES

Los primeros clasificados tanto en el torneo profesional como en el torneo abierto se enfrentarán entre sí el domingo 11, en una partida de exhibición, en el escenario principal. Los otros tres semifinalistas del torneo abierto tendrán también oportunidad de jugar contra un profesional.

Todos los aficionados a los videojuegos tendrán además a su disposición de manera gratuita durante todo el fin de semana un espacio de retrogaming, en el que podrán experimentar de primera mano, a través de videoconsolas tipo arcade, cómo han evolucionado los videojuegos sobre fútbol durante los últimos cuarenta años.

Las entradas para asistir a estos contenidos, y a las más de 30 actividades que componen el programa de #Imperdible_02, estás disponibles en ticketea (en venta anticipada: 5€ la entrada general y 2€, niños, por cada día de actividad).

Para más información: www.losimperdibles.es

Programa completo: http://bit.ly/2rcbLXf

ACERCA DE COTEC:

La Fundación Cotec es una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social. Cotec cuenta con cerca de 80 patronos, entre empresas privadas y administraciones de los ámbitos regional y local. S.M. el Rey Felipe VI es el Presidente de Honor. Desde 2001 existe además Cotec Italia, y desde 2003, Cotec Portugal. Cotec fue creada en 1990 por iniciativa del Rey Juan Carlos I. Desde sus inicios se distinguió por realizar una intensa labor al servicio de la innovación tecnológica entre las empresas españolas. En el cumplimiento de esa misión, Cotec destacó principalmente en dos actividades: servir de observatorio de la I+D+I en España, y proporcionar análisis y consejos en materia de innovación, tecnología y economía. En 2015 Cotec decidió ampliar sus retos para convertirse en un verdadero agente de cambio que contribuya al desarrollo de la economía y la sociedad española. Para cumplir con esta misión parte de una definición más ambiciosa del concepto de innovación: Innovación es todo cambio (no solo tecnológico) basado en conocimiento (no solo científico) que genera valor (no solo económico).

