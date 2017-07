El hormigón impreso cumple 50 años revolucionando la construcción

Etiquetas

Popularizados a partir de los 70, el hormigón impreso y el hormigón pulido se usan cada vez más sobre todo en segundas residencias

El hormigón impreso u hormigón pulido cumple 50 años consolidado como uno de los materiales de construcción más utilizados en todo tipo de obras y reformas, gracias a su versatilidad, atractivo, resistencia y, especialmente, precio económico en comparación con otros tipos de pavimentos. Desde su invención en la década de 1950, los pavimentos de hormigón impreso y pulido no han dejado de incrementar su popularidad en obras y reformas.

Indudablemente, el hormigón es uno de los materiales de construcción claves en la historia de la humanidad. En la época clásica, griegos y romanos fueron los primeros en usar mezclas de cemento y áridos para erigir templos, puentes y acueductos. Sin embargo, las superficies tradicionales de hormigón tenían la desventaja de su escaso atractivo estético, lo cual hacía que se emplearan otros materiales más vistosos en los pavimentos, fachadas, etc.

No fue hasta a partir de la década de 1950 y sobre todo a partir de los años 70 cuando se superó esta limitación estética gracias a la aparición de una novedad revolucionaria: el hormigón impreso y el hormigón pulido. En este tipo de pavimentos, la superficie se trata antes de que fragüe mediante diferentes técnicas que permiten obtener una variedad casi infinita de dibujos, texturas, estampados y colores. De este modo, los pavimentos de hormigón pulido o impreso son capaces de imitar el acabado de todo tipo de superficies (piedra, madera, adoquines, etc.), a la vez que conservan las ventajas que han hecho del hormigón la base de la construcción moderna.

Las técnicas para imprimir o pulir el hormigón se conocen desde los años 50, pero no fue hasta la exposición World of Concrete de 1975 cuando este nuevo material de construcción se empezó a popularizar en todo el mundo. En la actualidad, el hormigón impreso y el hormigón pulido se usan en toda clase de obras y reformas: desde pavimentos para patios, terrazas, jardines, aparcamientos, rampas, etc. hasta fachadas de edificios e incluso en el interior de las viviendas. Las últimas novedades técnicas, que incluyen la aplicación de resinas en la superficie del hormigón impreso o pulido, hacen que hoy en día se pueda emplear este material en cualquier tipo de espacio.

Pavimentos de hormigón impreso en Valencia y otras zonas turísticas En España, el hormigón impreso y el hormigón pulido están presentes en cada vez más proyectos de construcción, especialmente cuando se trata de segundas residencias. Conviene tener en cuenta que los pavimentos de hormigón impreso son resistentes, duraderos, rápidos de instalar y hasta un 50 % más económicos que otras opciones como la piedra o la baldosa.

Por esa razón, es frecuente encontrar pavimentos de hormigón impreso en Valencia, Alicante, Murcia, Andalucía y otras zonas turísticas elegidas por los visitantes extranjeros y nacionales para comprar o construir segundas residencias. Además de su versatilidad y ahorro, los pavimentos de hormigón pulido, fachadas de hormigón impreso, etc. no requieren casi mantenimiento, por lo que son ideales para viviendas que se habitan unos pocos días al año.

Otra propiedad interesante del hormigón impreso es que se puede tratar para que resulte impermeable y antideslizante, de modo que el hormigón pulido se emplea cada vez más en piscinas y zonas de baño de todo el litoral.

Hace apenas 50 años el hormigón era un material “cenicienta” que se usaba solo en obras funcionales o se escondía de la vista con revestimientos. Sin embargo, desde la aparición del hormigón impreso y el hormigón pulido, se ha convertido en un material “estrella” que se utiliza ampliamente en pavimentos, fachadas y todo tipo de superficies en las que la estética tiene tanta importancia como la resistencia, la duración y el fácil mantenimiento.

