La ilustradora Verónica Maraver reinventa los libros de colorear para adultos con su nueva obra Flortropía

Arranca en Verkami una campaña para publicar un libro de pasatiempos ilustrados para colorear, inspirado en la valentía de vivir una propia aventura

Los libros de colorear para adultos han llegado para quedarse, una tendencia editorial que va en aumento debido a la necesidad de desestresarse. Primero fueron los mandalas y le siguieron los tatuajes, las imágenes de famosos y hasta palabrotas... pero aún no está todo inventado. La ilustradora barcelonesaVerónica Maraver les quiere dar un nuevo giro con su nueva obra Flortropía y arranca una campaña en Verkami que en las primeras horas ha conseguido más del 40% de las aportaciones.

La ilustradora barcelonesa Verónica Maraver, autora de los títulos Chicas de papel para colorear (Culbuks, 2015) y A días grises, labios rojos (Culbuks, 2016) da un nuevo giro a los libros de colorear para adultos, con su nueva obra Flortropía, una aventura motivadora llena de retos con la que lectores-coloreadores podrán ejercitar la memoria, la creatividad y desconectar.

“En esta ocasión he querido ir un paso más allá, darle un giro a lo que ya había en el mercado y crear un libro totalmente coloreable pero lleno de retos, sorpresas y actividades. Es un libro para personas vitalistas, coloristas y con ganas de desconectar”, dice la ilustradora.

Flortropía es una apuesta personal de la autora, por lo que ha lanzado una campaña de crowdfunding en Verkami para su financiación, que en las primeras horas ha conseguido más del 40% de aportaciones necesarias para hacerlo realidad, lo que demuestra el interés del público por este tipo de obras.

En la campaña de micromecenazgo, Verónica Maraver ha contado con la colaboración de marcas como Staedtler Ibérica o Cartoncita y con la participación de una comunidad de amantes de los librospara colorear que están apoyando activamente este proyecto.

En sus páginas se podrán encontrar frases inspiradoras y más de80 retos escondidos entre las ilustraciones (critpogramas, puzzles, laberintos, diferencias, adivinanzas...), actividades sencillas para ejercitar la memoria y la creatividad.

El libro se organiza en torno a siete microrelatos inspirados en distintas flores y narra la historia de una mujer que se lanza a vivir su propia aventura.

Como en sus anteriores obras, contará con la visión profesional de la psicológa Ana Núñez, que aportará las razones por las que este tipo de actividades son beneficiosas para la salud y editará bajo el selloCulbuks que ofrece servicios editoriales a profesionales y creativos que quieren convertir su talento en libros.

“El proyecto Flortropía se está tejiendo gracias a mujeres valientes que me han ayudado: desde mi abuela, que me dejó en herencia el amor a las flores, a compañeras crafters y bloggers que aportan su granito de arena con ejercicios extras y recompensas: Cartoncita, Lalanalú, Invernadero Creativo, Guillermina Ferrer, Ahorrar en Crisis, Nika Vintage, De mi casa al mundo...''

El apoyo de los mecenas es fundamental para hacer realidad este proyecto. No sólo para la financiación, si no para hacer realidad el sueño y cerrar el círculo: llegar a los lectores. ''Un libro sin alguien que lo disfrute no tiene sentido alguno”, comenta la autora.

Los mecenas podrán colaborar con esta campaña en Verkami hasta el 10 de junio de 2017.

Más información en vkm.is/flortropia

Redes sociales @veronicamaraver @flortropia #flortropia

Más material gráfico en https://tinyurl.com/n6g5e5q

www.flortropia.com

