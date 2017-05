La influencia de la tecnología en las cerrajerías

Etiquetas

¿Cómo ha influido la tecnología en las cerrajerías? En la actualidad, según Jose Elías de la Empresa Jose Elías Cerrajeros Madrid, "para poder ser considerado un profesional, las personas que estudian el ejercicio de cerrajería deben aprender una gran cantidad de aspectos básicos en este campo". Este trabajo se encuentra en el mismo grupo de oficios como la herrería o la construcción, los cuales han existido durante hace mucho tiempo. Sin embargo, es en el campo de la cerrajería donde se ha podido notar a simple vista el gran impacto de la tecnología, tomando en cuenta que en la actualidad este trabajo se ha hecho más fácil.

Formación actual de los cerrajeros La capacitación actual de los cerrajeros va más allá de tener la posibilidad de conocer y manipular los sistemas simples de engranaje, sino también de poder conocer a profundidad las características bases de sistemas de seguridad actuales, que se caracterizan por tener elementos electrónicos e inclusive computacionales. Esto ha permitido que en la actualidad las cerraduras no necesiten ser golpeadas y mucho menos dañar su estructura con intenciones de poder abrir una puerta.

En este sentido, la herramienta de uso rudo o de fuerza bruta ya no rompe cualquier cerradura en la actualidad y esto no significa que romper una puerta sea lo más conveniente para abrirla en caso de no tener la llave disponible. Es por esta razón que un cerrajero debe saber cuáles son los puntos débiles así como también los puntos fuertes de los diferentes tipos de cerraduras que existen en la actualidad, de manera que pueda ejercer su oficio con las técnicas más sofisticada posible.

Ventajas de la tecnología en los servicios de cerrajería El oficio de la cerrajería no solo se ha limitado al montaje y reparación de cerraduras en las puertas de hogares y negocios comerciales, vehículos, empresas, cajas de seguridad y todo lo que en conclusión necesite una cerradura, este puede ser un campo de acción donde cualquier cerrajero profesional podrá ejercer su labor no solo específicamente en reparaciones y mantenimiento, sino también ofreciendo solucionar inconvenientes con la instalación de cerraduras anti taladro, anti ganzúa, y otra importante cantidad de servicios.

La llegada de la tecnología en este campo ha permitido que el servicio de cerrajería sea algo más complejo de aprender y es por esta razón que actualmente los profesionales que se destacan en este campo puedan ser aún más valorados durante cada día, teniendo en la actualidad una demanda laboral considerablemente alta. Sin embargo, nunca está de más poder contar con un servicio decerrajería de confianzaque se encuentre a nuestra disposición con la intención de no tener que contratar por apuro a cualquier cerrajero que se nos ponga al frente.

Es importante tomar en cuenta que a diferencia de otras profesiones, la tecnología no ha significado una amenaza para los trabajadores que ejercen este oficio, ya que lejos de suplantar, la tecnología lo que ha permitido es que este ejercicio pueda ser más práctico y fácil de aplicar, lo que permite ofrecer un servicio más especializado, actual y con mayor eficiencia que en años anteriores.

