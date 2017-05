Cómo la internacionalización de las empresas españolas habría podido salvarlas de la crisis

Etiquetas

El reciente período de crisis económica, del que finalmente España parece estar saliendo poco a poco, ha tenido un fuerte impacto en la sociedad española así como en sus negocios. Desde pequeñas empresas hasta grandes compañías, todas ellas de un año para otro fueron de repente testigos de cómo los consumidores pasaron de gastar dinero en sus productos y servicios, a decidir no gastarlo para hacer frente a este bache económico

Como consecuencia, muchísimas empresas se vieron obligadas a cerrar sus puertas y declararse en concurso de acreedores, algo que no habría ocurrido si cualquiera de ellas hubiera tenido prevista de antemano una estrategia de internacionalización preparada por si algo así pudiera ocurrir en el futuro. Un buen número de negocios que se enfrentaron a esta crisis económica vieron en la internacionalización de su empresa española en el mercado europeo y global una oportunidad para sobrevivir a esta mala situación económica, que en España tuvo un impacto mucho mayor que en otros países.

Y de la misma manera, un alto porcentaje de las empresas que cerraron sus puertas podrían haberse salvado si hubieran realizado a tiempo un cambio de enfoque mediante el cual habrían sido capaces de encontrar esos consumidores en otro lugar. Se trata, no obstante, de un cambio para el que muchas empresas no están preparadas, ya que internacionalizarse no consiste simplemente en plantearse a dónde va a ir a vender su producto, sino más bien qué necesitan los consumidores un determinado país y que una empresa puede ofrecerles.

En qué consiste y cuáles son los pasos para la internacionalización de las empresas españolas Acorde a la opinión de un directivo de Humanity Internacional, una compañía líder en internacionalización de empresas españolas (y que también tiene su sede en España), hay diversos factores a tener en cuenta a lo largo de un proceso de internacionalización:

Debe evaluarse, a priori, si la empresa que desea expandirse tiene lo mínimo para expandirse en el extranjero.

Debe estudiarse toda la información económica de actualidad posible sobre el sector de la empresa que desea expandirse.

Es preciso, posteriormente, hacer una lista de países emergentes a los que la empresa podría expandirse, y analizar cuál es la mejor opción entre ellos.

Es imprescindible formar a los directivos de la empresa sobre el proceso de pre-internacionalización.

Deben optimizarse al máximo los recursos de la empresa que desea expandirse.

Estos son sólo algunos de los factores clave para el éxito de la internacionalización de una empresa española, pero hay muchos otros, que se suelen poner de manifiesto antes de comenzar con cualquier proceso de expansión. Valorar y analizar detenidamente todos ellos antes de lanzarse a dar el paso es imprescindible para conseguir que este proceso de internacionalización sea un éxito y se haga con garantías para la empresa.

Humanity Internacional, el canal para la internacionalización de las empresas españolas Humanity Internacional nació tras la detección de carencias en el proceso de internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. La falta de comunicación y un plan de actuación internacional concreto ha llevado a las empresas a no tener una estrategia clara que les lleve a alcanzar un éxito permanente, llegando incluso en ocasiones al fracaso absoluto en la consolidación en aquellos países de destino elegidos como potenciales.

Así, Humanity busca satisfacer esa búsqueda de un equipo real, especializado en expansión exterior y capaz de llevar a cabo un proceso de internacionalización de principio a fin. Se trata de un servicio basado en una metodología accesible y cómoda, con transparencia económica, ya que suele echar para atrás a las empresas el no saber a qué se enfrentan desde el primer momento.

Si deseas más información sobre Humanity Internacional, puedes echar un vistazo a su página web, y contactar con ellos para que, sin compromiso, te asesoren en todo lo que necesites sobre la internacionalización de las empresas españolas con el objetivo de expandir tu empresa hacia otras economías emergentes.

