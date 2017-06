'¿Qué leen los Ángeles?', andanzas de una editora independiente

Etiquetas

Se comenta que la eficacia en comunicación del blog no ha sido la esperada. '¿Qué leen los Ángeles?' sabe perfectamente que no será muy leído y eso le da un toque de intimidad, rozando lo privado. Está desarrollado por una editora intrépida, Ángeles Gallardo, quien inicialmente quiso compartir las anécdotas de su trabajo

El blog se inició hace dos años, publica semanalmente un artículo a través del cual comparte su vida personal, sus reflexiones y sus nuevos proyectos editoriales. Siempre se dirige a escritores, provoca, inspira y a veces desconcierta, no se sabe si pide ayuda o sencillamente juega a provocar la creatividad de sus autores. Es desgarradoramente libre, casi se podría decir que insultantemente libre en un mundo tan rígido como el editorial. Tal vez sea porque no es filóloga ni viene del mundo editorial profesional, abriendo así una opción refrescante en la edición de nuevos autores.

El resumen de su visión editorial es “edito lo que me da la gana y si no te gusta no me leas.” Su sello, MARLEX EDITORIAL, es una pequeña editorial que se inició en internet cuando todavía el mundo del libro digital parecía lejano, ha publicado cerca de 300 ebooks entre relatos cortos y novelas y ahora ha entrado en la distribución en papel a través de la distribuidora Ben Vil de Barcelona.

Ángeles Gallardo viene del mundo empresarial y la publicidad, se considera obsesionada por la comunicación en general y desea crear contenido que emocione. No le gustan los estereotipos y siempre invita a sus escritores a saltarse normas sociales y sencillamente vivir. Vivir siendo creativos y sin educación que bloquee emociones. Representa autores nuevos de calidad los más conocidos son Daniel Escriche, Carles Edo, Felip Ródenas, Jordi Márquez y María Benítez, y está trabajando con la fotoperiodista y antropóloga.

'¿Qué leen los Ángeles?' No es revisado por el equipo técnico de correctores de Marlex Editorial porque, según indica Ángeles Gallardo, “si no cometiera errores no sería yo, quiero poder llegar tal y como soy a esos escritores con los que no tengo la posibilidad de tomar un café con ellos por las distancias. La relación editora-escritor es única y requiere de confianza, yo los conozco primero a través de sus escritos y creí que debía darles la misma oportunidad a ellos por eso empecé este blog”.

El blog tiene entre 500 a 2.000 lecturas semanales, Ángeles se ríe indicando que se siente contenta de que el artículo más leído haga referencia al sexo, Sexo, solo sexo porque durante semanas el más leído fue uno donde hacía referencia a la muerte, Metabolizar la muerte y crear vida, ”hoy en día tener menos de 10.000 visitas es una cita íntima en las redes sociales, somos una pequeña familia, curiosos y preocupados los unos de los otros, no espero nada más”.

En el 2016 MARLEX EDITORIAL fue a representar varios de sus escritores a las principales ferias internacionales del mundo editorial, ya están traduciendo algunas obras y abriéndose camino en mercados pequeños donde también está buscando escritores para traer a España. Las librerías todavía se resisten a tener sus títulos pero recomendados seguir de cerca a este nuevo sello editorial porque puede dar muchas sorpresas literarias.

