Una de cada tres madres dice ‘adiós’ a la ropa ajustada, los tacones y los bolsos pequeños

Según datos del 'Informe Femenino' de Privalia, el 36% de las españolas, que aún no han sido madres, confiesan utilizar prendas que están de moda pese a que les resultan incómodas. En cuanto a las mamás, éstas priorizan los tacones cómodos (53%), los tejidos que se laven bien en casa (50%) y evitan prendas delicadas como la seda o el ante (33%)

Ser mamá implica muchos cambios en la vida de una mujer, en las rutinas, en la forma de pensar, la socialización, e incluso en el look y el estilo. Tanto es así que, pese a que el 74% de las madres españolas han afirmado que intentan mantener el mismo estilo que tenían antes de ser madre, hay ciertos outfits que reconocen dejar de lado, por lo menos en los primeros años de los peques.

La ropa ajustada, los tacones altos y los bolsos pequeños, encabezan la lista del 'Informe Femenino' de Privalia como las principales prendas –antes habituales en sus armarios- que han tenido que pasar unos años a la sombra para dejar paso a la practicidad.

Además, si se escucha a las madres con hijos menores de 10 años vs las que tienen los hijos más mayores, se puede observar cómo las preferencias varían en función de la edad de los niños. Mientras que las mamás con niños muy pequeños afirman bloquear de su lista mental de los 'qué me pongo' cualquier tipo de tacones (47%) y la bisutería que 'pueda provocar accidentes' (38%); para las que tienen niños algo más mayores, reconocen que son la ropa muy ajustada (46%), los bolsos pequeños o clutch (25%) y los tacones (22%) – aunque, estos últimos, en menor medida-. Es por ello que los bolsos grandes o de bandolera (37%), las zapatillas sport (32%) o las camisetas cómodas (30%), han pasado a ser sus 'must have' a la hora de vestir.

En cuanto a las españolas que aún no han sido madres, en este punto del estudio, el 36% confiesa utilizar prendas o complementos que están de moda pese a queles resulten bastante incómodos. Además, consideran que si tuvieran hijos, tendrían que cambiar la preferencia de sus prendas para ser más prácticas.

Tacones cómodos, prendas sufridas y lavables Dos de cada tres mamis españolas reconocen que se fijan en ciertos aspectos de la ropa o complementos en los que antes no reparaban. Ahora, en su día a día a la hora de vestir, priorizan aspectos como usar tacones cómodos (53%), optar por tejidos que se laven bien en casa (50%) o evitar tejidos delicados como la seda o en ante (33%).

Las mamis se cuidan, más incluso que las no lo son La maternidad tampoco está reñida con los cuidados y es que, a pesar de disponer de menos tiempo para ellas mismas, más del 40% de las mamás españolas declaran que para ellas es importante destinar tiempo a tratamientos de belleza y que, cada cierto tiempo, intentan sacar algún huequito para ello, más incluso que las mujeres que no tienen hijos (5 puntos porcentuales más). Aunque, si bien es cierto que un tercio de las mamis optan por cambiar sus productos de belleza por otros más todoterreno que aguanten las largas jornadas o que tengan varias soluciones en una, la gran mayoría prefiere seguir utilizando los mismos de siempre.

En lo que al cabello se refiere, 1 de cada 5 madres manifiesta que después de la maternidad ha optado por recogérselo mucho más. Además, el 33% de las encuestadas dice haberse hecho uncorte de pelo más sencillo y que sea rápido de arreglar.

Por el contrario, el 30% de las españolas sin hijos declaran que lucen un corte o color de pelo con el que se ven favorecidas pero que les lleva mucho trabajo mantener.

