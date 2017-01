Las cinco mejores hipotecas para este 2017

Etiquetas

1. RN Tu solución hipotecaria – Hipoteca Verde RN ExclusivePros: La Hipoteca Verde RN Exclusive es el mejor préstamo hipotecario para este 2017 dado que tiene el tipo de interés más bajo del mercado (Euribor +0,70%), las vinculaciones a cumplir son mínimas y la financiación está libre de comisiones. La entidad pone a disposición de sus clientes un equipo de analistas financieros que se encargan de asesorar durante todo el proceso de tramitación de la hipoteca. El estudio económico y la viabilidad de la operación son gratuitos.

Contras: La intermediación financiera requiere del pago de unos honorarios en el supuesto de firmar la hipoteca que la entidad presenta.

Calcular aquí la Hipoteca Verde RN Exclusive

2. ING Direct – Hipoteca NaranjaPros: La Hipoteca Naranja de ING cae al segundo puesto de nuestro ranking aunque sigue ofreciendo un tipo de interés muy competitivo (Euribor +0,99%), la posibilidad de financiar a 40 años (la mayoría de bancos no superan los 30 años), no aplica ningún interés de salida, exige mínimas vinculaciones y no tiene comisiones.

Contras: ING Direct es más lento a la hora de conceder hipotecas que otras entidades financieras.

Calcular aquí la Hipoteca Naranja ING Direct

3. Abanca – Hipoteca Mari CarmenPros: La Hipoteca Mari Carmen de Abanca sube un peldaño y se sitúa en el tercer puesto de nuestro ranking gracias a una rebaja de su tipo de interés (Euribor +0,95%). Para la compra de una primera residencia (vivienda habitual), Abanca concede hasta el 80% del capital a financiar. La entidad no aplica ninguna comisión en sus préstamos hipotecarios.

Contras: Para acceder a este diferencial, el solicitante debe cumplir con las siguientes vinculaciones: seguro de vida y hogar, domiciliar una nómina y contratar una tarjeta de crédito con un gasto mínimo anual. La entidad aplica un interés de salida del +1,10% durante los primeros 24 meses del préstamo.

Calcular aquí la Hipoteca Mari Carmen Abanca

4. Kutxabank – Hipoteca VariablePros: La Hipoteca Variable de Kutxabank cuenta con el segundo mejor tipo de interés del mercado (Euribor +0,90%) con un plazo máximo para devolver el préstamo de 30 años. Esta hipoteca ofrece una novedad respecto a las demás y es que Kutxabank permite al cliente escoger el día del mes que más le convenga para ejecutar el cargo, con el fin de ofrecer flexibilidad en los pagos. Además, previa negociación con el banco, puede fijarse una cláusula techo en el préstamo para despreocuparse de una posible subida del Euribor.

Contras: Es una hipoteca bonificada por lo que es necesario cumplir con una serie de vinculaciones: contratar un seguro de vida y hogar, un plan de pensiones, domiciliar la nómina y utilizar las tarjetas débito/crédito de la entidad. Ninguna de estas vinculaciones es obligatoria pero cada producto no contratado provoca un incremento porcentual en el diferencial.

Calcular aquí la Hipoteca Variable Kutxabank

5. Ibercaja – Hipoteca EvolucionaPros: La Hipoteca Evoluciona tiene como principal característica la posibilidad de obtener bonificaciones que reducen el diferencial a aplicar sobre el índice de referencia hasta llegar a Euribor +1,00%.

Contras: Ibercaja aplica un interés de salida de +1,45% en el primer año de vida del préstamo, una comisión de apertura del +1,50% y la contratación de una serie de productos bancarios (en el caso de querer obtener el mejor diferencial).

Calcular aquí la Hipoteca Evoluciona Ibercaja

Fuente Comunicae