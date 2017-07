Una de cada cuatro mujeres divorciadas o separadas vende su anillo de boda

Etiquetas

Así lo afirma un estudio realizado por la consultora Netquest y por los expertos en la compra de alta joyería Bonhill a 400 mujeres

Si unas décadas atrás desprenderse de este tipo de bienes era impensable, ahora parece que lo de aferrarse al pasado ya no está de moda. Así lo demuestra un estudio elaborado por Bonhill, expertos en la compra de alta joyería y relojería, juntamente con la consultora Netquest.

El estudio de la compañía estadounidesne, que consta de ocho preguntas realizadas a cuatrocientas mujeres separadas o divorciadas de Madrid y Barcelona, revela que casi la mitad de las encuestadas 45% han pensado en vender el anillo de boda tras poner fin a su matrimonio y un 25% lo ha acabado haciendo. Los principales motivos para no vender el anillo son el recuerdo emocional 35% o el desconocimiento del sector, pues un 13% declara no saber dónde ir a venderlo. Aún así existe un 17% de las encuestadas que, aunque no lo ha hecho todavía, asegura estar considerando vender el anillo en un futuro.

Tal y como explican desde Bonhill: “Las conclusiones son claras. Los tiempos cambian y con ellos las modas, los gustos y las prioridades. Si renovamos nuestro vestuario asiduamente y podemos cambiar de teléfono, de coche o incluso de casa; ¿Por qué no vender una joya o un reloj si ha quedado obsoleto o si no le sacamos partido? El valor sentimental está bajando puntos a favor de la practicidad, y esto no solo pasa con los anillos.”

La compañía afirma que cada vez son más las personas que acuden a ellos para vender joyas y vender relojes que llevan tiempo sin usar, que han heredado o que simplemente “han pasado de moda”. Y es que al abanico de posibilidades en que reinvertir ese dinero es infinito.

Sobre Bonhill Group: Con sus casi 200 joyerías vintage en Estados Unidos dedicadas a la venta de joyas, relojes y diamantes de segunda mano, Bonhill ofrece en Europa un servicio excelente basado en una experiencia de venta placentera y de confianza donde puedan obtener el precio más alto de mercado por aquellas piezas que quieran vender. Bonhill tiene su sede europea en el número 53 del Paseo de Gracia de Barcelona. Desde esta ciudad la compañía gestiona la compra de joyas, relojes y diamantes de segunda mano a todo el mercado europeo para su posterior distribución en el mercado americano. Al no tener intermediarios en su canal de venta pueden garantizar el precio más alto de mercado por cada pieza.

Más información: www.bonhillgroup.com

