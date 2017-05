La navegación en internet desde Android ha sobrepasado a Windows: Los efectos en las webs

Etiquetas

/COMUNICAE/

Por primera vez y según datos de StatCounter, los dispositivos con Android navegaron un 37.93% en marzo frente a un 37.91% que obtuvo Windows. Aunque ya hace unos años que la venta de smartphones superó a la de pc's, este pasado mes por primera vez ha superado la cuota de navegación. Además, empresas de diseño web también han observado a través de herramientas como Google Analytics que la mayoría de las visitas a las web que controlan se realizan mediante dispositivos móviles, aproximadamente el 79%

Que los dispositivos con Android rebasen a los de Windows quiere decir que el uso de smartphones y tablet para navegar por internet ha sobrepasado a portátiles y sobremesas. Por lo que el diseño web que se tenga debe, sin lugar a duda, ser totalmente responsive. Un diseño adaptable a cualquier pantalla es la única solución para engancharse rápidamente a este nuevo tipo de consumidor y que la inversión digital no se de por perdida. Además se debe pensar en cómo se verá en un smartphone a la hora de añadir diseños y cualquier tipo de banner, slider, etc para que no se rompa la estética de captación.

Otro asunto que se verá muy afectado en el diseño web será el posicionamiento en buscadores, pues el SEO cambia mucho según el tipo de dispositivo. Existen diseños que están en primera página con el ordenador y, cuando se buscan en el móvil, están en segunda página. Esto se debe al diseño que tienen y lo adaptable que sea para móvil. Por lo que lo mejor es buscar una empresa especializada en diseño web y posicionamiento. Estas están preparadas para asumir el rediseño de páginas web y posicionamiento en buscadores, más conocido como SEO.

Este acontecimiento histórico en el mundo de la informática muestra una vez más la importancia de tener digitalizada la empresa y su imagen. Datos estadísticos reflejan que en España, el pasado año 2016, la media de uso de móvil fue de aproximadamente tres horas por persona, en edades comprendidas entre 16 y 27 años. Si a este dato se le suma la superación de Android por primera vez a Windows en navegación por internet, se obtiene un claro resultado, la necesidad de adaptación de cualquier diseño web o tienda online al uso de móviles y tablets.

Sin lugar a duda empresas como StartGo Connection, empresa de diseño web en Valencia, son la opción más sencilla para actualizar webs o tiendas online. Es una empresa homologada por la Cámara de Comercio de Valencia como empresa TIC y trabajan en toda España.

Fuente Comunicae