Hasta un 71% de las personas no saca partido a su seguro de hogar

El 30% de los españoles no ha pasado nunca un parte al seguro. 4 de cada 10 no sabe con qué coberturas cuenta con el seguro del hogar y el 25% no sabe lo que paga por él. El 50% afirma no haberse leído entera la póliza y hasta un 28% confiesa haberlo firmado y no haberlo vuelto a revisar

Aunque el seguro del hogar no es obligatorio en nuestro país, según un estudio de Coverfy, la primera app que permite gestionar todos los seguros desde el dispositivo móvil y optimizar precios y coberturas, más del 70% de las personas tiene contratado este seguro, bien por cuenta y decisión propia -en el 65% de los casos-, bien por estar ligado al contrato hipotecario -en el 35% de ellos, ya que para estos últimos tener seguro del hogar es obligatorio por ley.

Sin embargo, y a pesar de que hasta el 90% de las personas considera que el seguro de hogar es imprescindible para evitar imprevistos en las viviendas, hasta un 30% no lo tendría contratado. Asimismo, 5 de cada 10 personas afirma no haberse leído entera la póliza, hasta un 28% confiesa haberlo firmado y no haberlo vuelto a revisar, y casi 4 de cada 10 personas no sabe con qué coberturas cuenta en su día a día.

Se contratan amplias coberturas, pero no se sabe cuánto se paga por el seguro o qué cubre Según el estudio, la media de lo que pagan los españoles por su seguro de hogar se encuentra entre los 200€ y 400€, en el 45% de los casos. El 27% de los encuestados dice pagar menos de 200€, y hasta un 25% no sabe qué está pagando por su seguro. Las posibilidades de contratación son varias, pudiéndose asegurar solamente continente (que incluiría paredes, tuberías, tejados, suelos…etc.), contenido (los bienes del interior de la vivienda pero que no formar parte de la estructura del inmueble como tal) y responsabilidad civil (daños ocasionados a terceros), entre otras opciones personalizadas.

Según los datos obtenidos de la encuesta, el seguro multirriesgo sería el más contratado, tanto ligado a la hipoteca (en el 35% de los casos) como por quienes deciden contratar un seguro del hogar por decisión propia (65%). Se da la circunstancia de que quienes tienen contratado este tipo de seguro, suelen dar más partes al seguro. El 61% de ellos asegura haber dado entre 1 y 3 partes desde que lo contrataron.

Un desconocimiento que genera duplicidades y sobrecoberturas Uno de los principales problemas que genera el desconocimiento de las coberturas de los seguros, es la de no conocer las posibilidades que ofrecen, es decir, pagar sin sacarle el máximo partido. Según los datos del estudio hasta un 70% de las personas podrían estar en esta situación, por dejadez o ignorancia de las opciones que ofrece, haber perdido la oportunidad de pasar un parte a su aseguradora ante determinados daños del hogar, frente al 30% de los casos que sí chequean con la aseguradora el problema o incidencia.

El desconocimiento del sector, la complejidad de los términos que engloba, la pereza o falta de tiempo, hacen que en ocasiones la gestión de las pólizas que se tienen contratadas no sea óptima llegando incluso a tener duplicadas las coberturas. Por ejemplo, la rotura de los cristales de la ventana están siempre cubiertos sin necesidad de justificar el motivo de la rotura del mismo ante la aseguradora

5 consejos para sacarle el máximo partido a tu seguro de hogar Para optimizar la cobertura y uso del seguro del hogar, los expertos de Coverfy dan 5 consejos para sacarle el máximo partido:

Chequear las coberturas de las distintas pólizas para evitar tener contratadas duplicidades, porque por ejemplo, los asociados a las comunidades de vecinos pueden tener cláusulas que coinciden con el de hogar.

Otro dato extraído del estudio, es que tan solo 1 de cada 10 personas solo revisa las coberturas o pólizas cuando recibe notificaciones de cambios. La tecnología pone al alcance del usuario un servicio de alertas personalizado y útil. Por ello se recomienda que se active la recepción de notificaciones para estar al tanto de las novedades o coberturas que se pueden adquirir o desactivar.

Hacer una reflexión y contrata únicamente las pólizas y coberturas que necesitas. Para ello, se debe dar una descripción real del continente o acudir al catastro para conocer las características de la vivienda, y detallar también el contenido del hogar y así el seguro ajustará las coberturas necesarias al caso en concreto.

Si se tienen objetos de valor en casa como obras de arte, joyas o muebles, se necesita contratar un seguro multirriesgo. Sin embargo, si se tienen necesidades más “básicas” las coberturas mínimas que un seguro del hogar debe respaldar son las de incendio y responsabilidad civil. Además el seguro de robo es recomendable porque da respaldo si este se produce dentro o fuera de casa.

Los seguros de hogar mínimos cubren incendios, atascos en tuberías robo o hurto o incluso el acoso digital a menores. Partiendo de esa base, se puede ir ampliando la cobertura del seguro para contar un mayor respaldo ante incidentes como los alimentos en mal estado por rotura del frigorífico, los daños a terceros que pueden ocasionar los animales de compañía, o incluso la asistencia de viaje.***

