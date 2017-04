Lo que regalamos habla de la salud de nuestras relaciones

Etiquetas

/COMUNICAE/

'Lo que importa es el detalle' Es la justificación que se escucha más a menudo cuando alguien recibe un regalo que no es del todo de su agrado, sin embargo, detrás de esta frase se suele esconder algo más profundo: la evidencia de una relación que no se encuentra plenamente en forma

"Todo lo que hacemos habla de nosotros, incluso lo que regalamos", dice una de las responsables de la empresa Vivaracha, una tienda online especializada en regalos originales y, sobre todo, personales.

No se es consciente la mayoría de las veces del impacto que tiene aquello que se regala porque se piensa – o simplemente se justifica- diciendo que de lo que se trata es de ‘estar’, de dejar claro que no se ha olvidado una fecha importante y no es que esto sea erróneo pero se puede considerar una verdad a medias.

Es importante ‘estar’ pero en toda la esencia, no como una sombra de lo que verdaderamente se es. Cuando se hace un regalo personal se está dejando en evidencia que la relación que se tiene con esa persona es saludable y está en plena forma. Cuando, por el contrario, se hace un regalo que no acierta y es impersonal, se está poniendo en evidencia que la relación con esa persona está estancada o es incluso muy distante.

Es frecuente que, llegados a este punto, aquellos que estén más interesados en cuidar sus relaciones personales estén haciendo una recapitulación de los últimos regalos que han hecho y que les han hecho para comprobar la teoría. No será difícil encontrar ejemplos claros de la misma en el historial porque, como contaban en Vivaracha, todo habla de nosotros, incluso aquello que se regala.

Hay regalos que dicen 'te quiero', regalos que dicen 'me caes bien', 'te aprecio' e incluso 'me siento incómodo contig'». Pero no hay ni un solo regalo que no diga absolutamente nada porque todos parecen tener un mensaje que transmiten con voz propia.

Es normal que haya personas a las que se aprecia pero que no se sabe con qué halagar o contentar. Siempre es interesante, en este sentido, tratar de averiguar por medio de la observación, de las conversaciones del día a día o de otras personas de conocer qué es lo que realmente le gusta. Aunque lo que se le regale no termine siendo útil para ella o completamente de su agrado, si habla de quién es, también habla de uno mismo y de cuál es el lugar de esa persona en cada vida.

Puede ser especialmente difícil regalar a los suegros, a parientes lejanos que hace tiempo que se ve, etc. Pero siempre se cuenta con recursos para poder ‘acercarse’ lo más posible con lo que se obsequia.

Vivaracha es una tienda online donde es posible encontrar una gran cantidad de regalos originales y totalmente personales divididos por colores, aficiones, edades, etc. De esta forma las posibilidades de acertar, por muy pocos datos que se tengan sobre la persona a la que se dirija, son muy elevadas.

Los regalos originales que esta empresa quiere poner en manos de sus clientes tienen una filosofía muy particular: se salen de la norma, son muy positivos y están pensados para satisfacer deseos muy personales por lo que son ítems muy recomendados para aquellas personas que realmente se preocupan de sus relaciones y quieren dejar claro quiénes son y qué sienten en cada detalle.

Fuente Comunicae