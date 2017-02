El reproductor multimedia SHIELD TV Pro ya está disponible

Etiquetas

SHIELD TV Pro, el streamer más avanzado, ya está a la venta. El dispositivo incorpora una serie de características que lo hacen único en el sector: además de ofrecer el mejor streaming 4K HDR a través de los proveedores de contenidos más populares como Netflix, nos permite jugar a lo último en videojuegos con la tecnología más puntera gracias al servicio GeForce NOW y, con el sistema operativo Android 7.0 Nougat, también podremos acceder a la extensa colección de juegos de Google Play.

Una de las principales características de SHIELD TV Pro es su disco duro interno de 500GB, donde podremos almacenar todo tipo de contenidos y gestionarlos a través de Plex Media Server, que permite acceder a nuestro contenido multimedia desde cualquier dispositivo y compartirlo fácilmente con familia y amigos.

La versión Pro de SHIELD TV es la mejor solución para los usuarios más exigentes. Mantiene el diseño de la SHIELD original por lo que también incorpora un slot microSD para descargar fotos y vídeos de la forma más rápida.

SHIELD TV Pro está preparado para funcionar como punto neurálgico de la Inteligencia Artifical en el hogar, y nos dará la oportunidad de conectarnos a todo tipo de dispositivos inteligentes y controlarlos a través nuestro televisor (disponible próximamente). Como en su edición estándar, es el primer streamer en incorporar una versión mejorada de Google Assistant, adaptada para su uso en la pantalla del salón.

El dispositivo se vende junto a un controlador de juegos SHIELD – compatible con el ambient listening de Google Assistant (disponible próximamente) y el mando a distancia SHIELD (con batería recargable y salida Jack para poder usar los auriculares) al mismo precio que el modelo Pro original: 329.99€.

Puedes comprar SHIELD Pro en nuestros distribuidores oficiales: Amazon y PCComponentes. Además, se han incorporado dos nuevos títulos a la colección para miembros de GeForce NOW: Just Cause 2 (ya disponible) y Deus Ex Human Revolution, que saldrá la semana que viene.

Podrás encontrar ambos juegos entre los títulos de Square Enix disponibles para jugar en streaming desde SHIELD TV, junto a otros grandes éxitos como Hitman: Absolution y Sleeping Dogs.

Fuente Comunicae