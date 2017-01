''El sector más castigado de este 2016 ha sido el de los autónomos''

Etiquetas

/COMUNICAE/

¿Qué valoración hacéis de este año 2016 a nivel empresarial? La valoración de este año 2016 ha sido positiva. Entendiendo por positiva el hecho de poder mantenerse e ir mejorando poco a poco la situación de los últimos años. Las pequeñas y medianas empresas han ido sufriendo la crisis económica, cosa que repercute a Inicva Assessors, ya que somos los que estamos a su lado, para ayudarlos a superarla conjuntamente.

¿Cuál ha sido el éxito más importante para Inicva Assessors? Por ejemplo, destacaría el incremento de las pequeñas empresas que se han incorporado al despacho para solucionar el problema contable - fiscal. También, destacaría el número de casos que el departamento jurídico ha ganado en el juzgado, y otros que, gracias a la mediación previa, se han conciliado con buenos acuerdos entre las partes sin tener que esperar sentencias, con resultados normalmente inciertos.

¿Cuáles han sido las principales demandas por las qué los clientes han necesitado de vuestros servicios? ¿Por qué pensáis qué ha sido así? ¿Creéis que se tendría que potenciar más un servicio que otro de cara el próximo año? No hay uno más demandado que otro puesto que cada servicio tiene su peculiaridad. En general, tratamos la gestión laboral, jurídica, contable - fiscal, y/o de selección de personal. También, facilitamos poder contratar todo tipo de seguros, del hogar, de la empresa, de vehículos, de responsabilidad civil, etc. Nuestra obligación es potenciar todos los servicios y no dejar ninguno al margen. El cliente tiene que saber qué hacemos y podemos darle, a pesar de que hay mucha competencia, es bueno fidelizarlo, y esto se consigue intentando pensar más con él y la solución que necesita y no en la promoción del despacho.

De todas maneras, hay un servicio que damos y que no se utiliza mucho, que es la auditoría sociolaboral y de Seguridad Social, los protocolos de acoso y los protocolos de igualdad a las empresas. Todo esto, que estamos preparados para hacer, actualmente las pequeñas y medianas empresas no lo piden porque no hay obligación “legal” de hacerlo. Pero nosotros ya estaremos a punto por cuando esto sea obligatorio, mantenemos un reciclaje continuado en estos aspectos.

Durante todo el año el Gobierno ha tomado muchas decisiones económicas, ¿cuál creéis qué es el sector más castigado? El sector más castigado es el de los autónomos. Cada vez más las grandes empresas, obligan a hacer que los trabajadores sean autónomos. Por lo tanto, en muchas ocasiones o una buena parte, son “falsos autónomos”. Parece que después de las presiones recibidas por las asociaciones de autónomos y, también por otros sectores de la sociedad, se está intentando mejorar y regular este sector que buena falta le hace.

En cuanto al sector de los autónomos, con los constantes cambios de normativas, ¿consideráis que es fundamental contratar una empresa como la vuestra para gestionar correcta y legalmente todos los papeles de un autónomo/a? Es recomendable contratar una empresa externa para gestionar con tranquilidad todos los papeles que genera un trabajador/a autónomo/a. Teniendo en cuenta que un autónomo/a ya tiene mucho trabajo día a día, si encima tiene que ocuparse de las obligaciones fiscales, laborales, de permisos, etc., contratar una empresa que gestione todo el papeleo supone un alivio y un dolor de cabeza menos, una vez finalizada la jornada laboral.

Retos de este año 2017 Mantenerse e incrementar los servicios para continuar creciendo progresivamente.

Inicva Assessorses un despacho muy cercano al cliente, con una experiencia de más de 31 años el cual empezó a dar servicio desde el 1985 hasta la actualidad. El personal que trabaja es titulado y con experiencia probada. El que nos motiva a todos, es realizar el trabajo bien hecho y sobre todo con responsabilidad. También, estamos asociados a IUS-TIME, porque nos sentimos apoyados y forman parte de una red de despachos de toda España que disponen de una red internacional a diferentes países. Esto quiere decir que podemos dar un buen servicio a cualquier lugar del estado sin encarecer costes de desplazamientos y otros gastos.

Fuente: e-deon.net, agencia de marketing y comunicación

Fuente Comunicae