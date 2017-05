Una semana en torno al fanzine y la autoedición en IED Madrid

Etiquetas

/COMUNICAE/

Esta semana la programación cultural de IED Madrid se centra en poner en relevancia el panorama fanzinero nacional con varias actividades: un picnic fanzinero donde ver una selección de los mejores fotozines y la participación de IED Madrid en la PHotoBook week presentando el arranque de AcA, su sello editorial

Esta semana la programación cultural de IED Madrid se centra en poner en relevancia el panorama del fanzine, el fotozine y la autoedición nacional con varias actividades: un picnic fanzinero donde ver una selección de los mejores fotozines y la participación de IED Madrid en la PHotoBook week, un programa de conferencias, presentaciones, firmas de libros y talleres que reunirá en Madrid a grandes nombres de la fotografía.

El patio interior del IED Madrid (Flor Alta 8, Madrid) da la bienvenida este miércoles 31 de mayo a los mejores fotozines del momento, contando con la presencia del colectivo internacional Zines of The Zone y organizado por AcA - Autoedita con Alegría. Ambos colectivos darán sendas conferencias abiertas al público, de 18 a 20h. Además, habrá a disposición de los presentes una biblioteca itinerante especializada en libros fotográficos autoeditados, fotozines y fanzines, y una selección especial de las publicaciones de Zines of The Zone.

Julie Hascoët y Romeo Julien, the Zines of the Zone, invitan a a los artistas y editores madrileños a presentarles sus propuestas de fotofanzines y fotolibros, mientras disfrutan de una amena merienda primaveral en patio de la sede del IED Madrid del palacio de Altamira.

Este evento en forma de picnic es un proyecto itinerante organizado por AcA- Autoedita con Alegría, que ha recorrido no sólo la geografía nacional, sino también ferias de edición internacionales, con el propósito de dar visibilidad a proyectos que utilizan el papel como soporte, la autoedición y el D.I.Y. como mecanismos de producción.

El viernes 2 de junio IED Madrid estará también presente en la PHotoBook Week presentando el arranque de su sello editorial AcA – Autoedita con Alegría. La Fábrica organiza este evento dentro de la programación oficial de PHotoEspaña 2017, un programa de conferencias, presentaciones, firmas de libros y talleres que reunirá a grandes nombres de la fotografía, desde autores y editores, hasta críticos. Una semana dedicada al fotolibro que contará con la presencia de importantes figuras de la fotografía como Antoine D'Agata, de la agencia Magnum o la española Cristina García Rodero.

Fuente Comunicae