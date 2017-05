Los sistemas Pick to Light y su eficiencia para la gestión de pedidos

Etiquetas

La tecnología pick to light es un método que guía de manera visual a los operarios hacia las ubicaciones exactas del almacén para la preparación de pedidos. Este sistema reduce la tasa de error y aumenta la productividad

En el ámbito del almacenaje, el desarrollo de nuevas tecnologías y la tendencia de un mercado encaminado cada vez más a la excelencia, ha llevado a muchas empresas a diseñar un software personalizado que ofrezca un valor añadido, como es el sistema pick to light de V10. Este método digital para la preparación de pedidos permite la recogida guiada de los artículos de manera eficiente, ya que el operario no necesita imprimir la orden. Sustituir el papel por módulos de visualización de luz no solo elimina costes, sino que también contribuye a la productividad y la precisión al aumentar la velocidad de preparación de los pedidos.

V10 es una empresa con una dilatada trayectoria en el desarrollo de software para sistemas de picking que se aplican a todo tipo de almacenes, procesos o centros de distribución. Con el método pick to light el trabajador puede visualizar donde se ubican los artículos. Cada vez que uno es seleccionado, queda registrado en el sistema. La orden es completada paso a paso y los distintos displays están conectados al software de gestión del almacén, por lo que el inventario se actualiza a tiempo real.

Tradicionalmente la operación de almacén siempre ha ido asociada a un gran despliegue de medios humanos y materiales. El sistema de picking que ha diseñado V10 garantiza un incremento de la productividad y, al mismo tiempo, un rápido retorno de la inversión con respecto al método de gestión clásico de almacén en el que se utilizaba papel. V10 es una empresa que trabaja cada día por estar a la vanguardia, por eso ha pensado en cada etapa del proceso de picking.

El sistema pick to light también contribuye a reducir la tasa de error, ya que no existe el riesgo de lecturas erróneas ni de lagunas de línea. Además, los pedidos son verificados automáticamente y el tiempo de espera entre ello se elimina. El software de pick to light es claro, intuitivo y sencillo, motivo por el que tiene tan buena acogida por parte de los usuarios. Asimismo, el control de la distribución y del stock permite la obtención de informes precisos. Gestionar los pedidos con rapidez y exactitud es una clara ventaja competitiva, por eso cada vez más empresas confían en las soluciones de V10.

