La tecnología LED, clave en el ahorro de luz

Si hay un sector en el que la evolución tecnológica es constante ese es el de la iluminación.

Empresas como Led Control están en permanente movimiento para ofrecer a sus clientes soluciones que les permitan alcanzar niveles cada vez más altos de eficiencia energética. En este sentido, la iluminación LED hace tiempo que se sitúa como una de las mejores opciones para lograr un ahorro considerable en la factura de luz. Y por supuesto para lograr unos rótulos luminosos que no dejen a nadie indiferente.

El IDEA, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, recuerda que la iluminación representa a día de hoy el 4,1% del total del gasto energético. Además de apostar por las soluciones que ofrecen empresas como Led Control, los consumidores pueden implementar muchos otros hábitos de cara a mejorar la eficiencia energética. Por ejemplo, acostumbrarse a no dejar la tele en stand-by ya que, de este modo, sigue consumiendo. También se aplicaría la misma dinámica con electrodomésticos como el microondas o la lavadora. Así, no se trata sino de racionalizar al máximo los hábitos a la hora de consumir electricidad, tanto a nivel de particulares como las empresas que se anuncian por medio de carteles luminosos en la calle. De hecho, las nuevas tecnologías aplicadas a la promoción publicitaria no hacen más que avanzar. Marcas como Led Control ofrecen a sus clientes soluciones integrales, rótulos de todo tamaño y potencia, como podría ser el caso de las farmacias que muestran las famosas cruces de led presentes desde hace décadas en el paisaje urbano.

Las pantallas electrónicas de led son uno de los métodos más modernos y versátiles de publicidad. Incluyen información alfanúmerica y gráfica de forma dinámica. Se valen de diodos emisores de luz (LED) de las mejores marcas del mercado. Además de alta luminosidad, destacan por el bajo consumo y por su sencillo mantenimiento. Por estas tres razones, la tecnología LED es una opción presente tanto en el hogar como en la industria y en el comercio.

Las empresas como Led Control han de recurrir siempre a materiales de calidad y duraderos tanto en los formatos grandes como en los pequeños. Todo para ofrecer los más altos estándares de calidad, los que siempre han identificado a la tecnología led. Es importante que estas empresas ofrezcan soluciones adaptadas al sector de actividad al que pertenezcan sus clientes y sus negocios respectivos. Partiendo de la base de la comunicación visual va a ser igual de importante para todos.

