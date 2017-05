La torre VULCAN F701 de Thunderobot llega a España

Etiquetas

La marca asiática presenta un ordenador de sobremesa potente y con óptimo desempeño gráfico. Cuenta con placa base gygabyte GA-X99-Phoenix SLI y, como todos los productos Thunderobot, dispone de soporte técnico personalizado 24 horas al día y siete días a la semana, gracias al thunderobot service center.

La marca asiática de PCs y accesorios de gaming, Thunderobot, amplía su catálogo de productos disponibles en Europa con una de sus torres más potentes, la VULCANF701, que ya está disponible en la web europea de Thunderobot: www.thunderobot.eu

Se trata de un potente ordenador de sobremesa, equipado con la nueva placa base Gygabyte GA-X99-Phoenix SLI, procesador Intel Core i7-6800K, tarjeta gráfica ZOTAC GTX 1080, 16GB de memoria RAM preinstalada y ampliables hasta 128 GB. Cuenta con sistema operativo Windows 10 Pro y una memoria caché de 15MB, incluye 256 GB de SSD preinstalados y HDD ampliable hasta 2TB.

La Vulcan F701 tiene un diseño futurista y dinámico, en un pulido tono negro y con la caja iluminada en tonos rojos, que transmite el ADN de la marca: “Born for gamers, born for gaming”. El chasis lo conforma una edición exclusiva de Cooler Master Case Pro 5 by Thunderobot, que mantiene una óptima ventilación y temperatura durante el juego.

De acuerdo con el Product Manager en Europa, Carlos Patón, “con esta torre nos dirigimos a los jugadores que conocen bien las prestaciones que necesitan de sus equipos. Somos fieles al espíritu de la marca y sus expectativas de calidad y prestaciones”.

De hecho, las VULCAN F701 son las torres con que entrenan, en su centro técnico que apadrina Thunderobot, los jugadores del Valencia CF eSports.

Como todos los productos de la marca, la VULCAN F701 tiene dos años de garantía y sus compradores cuentan con la experiencia de los profesionales del Thunderobot Service Center europeo, con sede en Barcelona, para asistencia técnica a distancia. Este centro funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, está dotado de personal con amplia formación tecnológica y dispone de stock local de piezas de recambio.

La Vulcan F701 sale la venta con un PVP de 2.399 euros.

Thunderobot, la marca asiática que ha desembarcado en Europa en la primavera de 2017, es líder de venta de ordenadores y accesorios Gaming. Ofrece una variada gama de producto, pensada hasta el último detalle para satisfacer las necesidades de sus usuarios, jugadores exigentes, tanto profesionales como amateur, ofreciéndoles además atención personalizada las 24 horas 7 días a la semana y un servicio técnico premium gracias al Thunderobot Service Center. “Born for gaming. Born for gamers” es su lema.

Con sede europea en Barcelona, Thunderobot diseña, produce y comercializa en todo el mundo PCs de sobremesa, portátiles, teclados y numerosos periféricos de juego como ratones, gafas de realidad virtual y auriculares. Sus ordenadores portátiles destacan por su potencia y velocidad de juego gracias a la combinación de sus procesadores Intel de última generación y las nuevas tarjetas gráficas Nvidia GTX10 (ambos partners oficiales de la marca), así como por su diseño que une futurismo, color y elegancia.

Fuente Comunicae