Cómo trabajar los músculos Kegel

Retén el flujo de tu orina. No ha de convertirse esto en una rutina pero se trata de un ejercicio sencillo, que cualquiera puede realizar, y que resulta muy beneficioso. En el momento en el que se vaya al baño hay que tratar de ejercitar esa zona y ver hasta qué punto está en forma o no. Simplemente tensionando un poco y volviendo a soltar se puede ver si hace falta más ejercicio o no. Lo importante es que si se hace de vez en cuando ese tono muscular se mantiene.