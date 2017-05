El transporte por carretera de mercancías peligrosas: una misión exclusiva para expertos

Etiquetas

ADR son tres siglas que se corresponden con las palabras de origen anglosajón “Agreement on Dangerous Goods by Road”. Esta expresión, traducida a nuestro idioma, significa “Acuerdo de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera”. Las mercancías peligrosas, también llamadas MMPP, son los objetos o materias reguladas por los especialistas en transporte ADR, que prohibirán o autorizarán a las mismas, dependiendo de si cumplen o no con las condiciones estipuladas al respecto.

En caso de accidente durante el transporte, las mercancías peligrosas son aquellas que pudieran presentar riesgos para la población civil, el medio ambiente y los bienes. Precisamente por eso, sus condiciones de transporte están reguladas de una manera bastante particular.

Los grupos que trabajan en el ámbito de la logística química, tienen la obligación de disponer de instalaciones con importante capacidad, las cuales garanticen la total seguridad que se necesita, tanto para el almacenamiento, como para la posterior distribución de todo tipo de productos químicos, potencialmente peligrosos para el ser humano y la naturaleza.

Como resumen del concepto, podría establecerse que el ADR, se trata de un acuerdo europeo encargado de controlar el transporte de mercancías peligrosas por carretera a nivel internacional. Para ello, la mayoría de países de Europa han adoptado unas reglas comunes, en pos de unificar criterios en la materia, y que todo el mundo sepa a qué atenerse, verdaderamente. Estas medidas afectan tanto a los territorios de dentro de las naciones, interiores, como a las propias fronteras de las mismas. Cumplir con ésto viene a significar que ponemos en valor un grupo de asuntos trascendentes al volante.

El ADR, entre otros, Regula Aspectos como:

- El tipo de vehículo para el transporte, además de su correspondiente certificado legal.- La documentación requerida para la actividad.- Las materias consideradas potencialmente como peligrosas, que pueden ser movidas por transporte terrestre.- La señalización de la correspondiente carga en el vehículo, así como el pertinente etiquetado.- La estiba, carga y descarga de mercancías consideradas peligrosas.

En una sección llamada “Campo de aplicación y disposiciones generales relativas a la formación de los conductores” (8.2.1), es valorada la experiencia que han de tener obligatoriamente estos profesionales. Tal epígrafe contiene enunciados que explican la regulación.

Los conductores de vehículos que transporten mercancías de esta índole deberán poseer un certificado debidamente expedido por la autoridad, que pueda acreditar que ha sido partícipe de un curso formativo destinado a adquirir conocimientos en estas lides. Del mismo modo, deberán superar un test sobre los requisitos particulares que tienen que cumplirse para transportar mercancías peligrosas.

Dicho cursillo es básico, y tiene como principal objetivo el sensibilizar a estos trabajadores para que tomen conciencia del material con el que van a circular. También sirve de ayuda para que obtengan información indispensable que reduzca a la mínima probabilidad el supuesto de accidente, enseñando al conductor cómo tiene que actuar en el caso de que sufra algún percance y se vea obligado a actuar con inmediación. La protección al medio ambiente también tomará un papel protagonista.

Es importante que los conductores de mercancías peligrosas cuenten con la formación y atenciones necesarias para poder manipular elementos de este tipo al mínimo riesgo…