El 50% de los trastornos depresivos no se encuentran bajo tratamiento

Etiquetas

/COMUNICAE/

La depresión constituye una amenaza creciente en el siglo XXI. Se trata de una grave enfermedad que cada día posee una mayor prevalencia y que todavía guarda una serie de tabúes sociales que impiden en ocasiones su tratamiento y cura. Según diferentes estudios publicados, el 50% de los trastornos depresivos no son tratados o no reciben el tratamiento adecuado. El dato es demoledor y preocupante.

Por lo tanto, lo primero que hay que conseguir es perder el miedo a acudir a psicólogos en Talavera, en Madrid, en Barcelona o en cualquier otra ciudad de la geografía española. Es importante tomar conciencia de lo grave que puede ser este trastorno y de sus terribles consecuencias para la vida de la persona afectada.

Aunque cueste creerlo, la depresión es uno de los principales retos a los que se tiene que enfrentar la salud pública. Se estima que entre el 8 y el 15% de las personas la padecen en algún momento a lo largo de su vida. Las cifras en números globales no son más alentadoras: Alrededor de 350 millones de habitantes la padecen alrededor de todo el mundo.

Según afirma la Organización Mundial de la Salud, hoy en día la depresión es de largo la principal causa de discapacidad en todo el mundo. Tremendamente alarmante. Al igual que el 7% de la mortalidad prematura en Europa tenga a esta enfermedad por motivo.

Según la mayoría de psicólogos en Talavera, Madrid o cualquier otra ciudad el riesgo de padecer un episodio grave es casi el doble en mujeres (16,5%) que en hombres (8,9%). Juntando ambos géneros, el porcentaje de personas que sufre este inconveniente al año es del 4%.

Más datos que revelan la gran influencia y peligrosidad de esta enfermedad: Según el estudio Screen, el 20% de los pacientes que acuden a Atención Primaria en toda España tienen que ver con diferentes trastornos depresivos.

Referido al hecho de que la mitad de los enfermos no reciben tratamiento o al menos no el correcto, hay que añadir también que el 43% de los afectados lo abandona y otro amplio porcentaje no sigue las instrucciones dadas por su especialista.

En último lugar, según señalan los expertos en psicología en Talavera, Madrid, Barcelona o cualquier otra ciudad que la probabilidad de una recaída posterior es del 60%. Así, 6 de cada 10 personas que han padecido un trastorno depresivo ha padecido al menos una recurrencia a lo largo de su vida.

Fuente Comunicae