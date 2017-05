El verdadero secreto para deslumbrar con el pelo como las celebrities

Etiquetas

Una de las grandes cuestiones que encabezan los rankings de las celebrities, es junto al de los looks, el de las mejor peinadas. Además de conquistar con su impecable presencia y sus looks, lo hacen con la exquisitez, el cuerpo y el brillo de su pelo, su gran carta de presentación. ¿Cuáles son sus trucos? ¿Qué líneas utilizan? ¿Cómo cuidan su cabello con el verano llamando a la puerta, ellas que no renuncian a las maravillas de la playa y el sol cuando al pelo más le hacemos sufrir?

Algunas reinas del papel cuché e it-girls, confían en el creador y descubridor de la imprescindible mascarilla, René Furterer, como Naty Abascal o Cary Lapique, grandes influencers -ahora que está tan de moda este término- de su generación. Han pasado 60 años desde que inventara la popular mascarilla que tan reconocida y desde entonces, desde la casa francesa no han dejado de innovar e investigar en los principios activos que proporciona la naturaleza: "Partía del principio de que la naturaleza, con sus riquezas, me proporcionaría medios inagotables", explicaba el fundador de la marca.

Pero no solo Naty Abascal o Cary Lapique, también la joven actriz, modelo y cantautora franco-británica Lou Doillon (la hija menor de la mítica actriz y cantante Jane Birkin y el director francés Jacques Doillon) y la actriz Juliette Binoche confían en la casa de los laboratorios Pierre Fabre que está presente cada año en prestigiosas fashion week como las de Milán, París y Nueva York.

Bajo esa idea y desde hace 60 años, René Furterer se ha impuesto durante más de medio siglo como experto único del cuero cabelludo y del cabello convirtiéndose en un referente con 12.000 puntos de venta en 80 países, gracias a la vinculación de la casa con la naturaleza, una relación que se remonta a su infancia. Monsieur Furterer creció en un pueblo de la Provenza Francesa, por lo que su conexión con los campos de lavanda, romero, tomillo, salvia y limón marcarían para siempre sus sentidos, obsesionándose desde muy temprano con las cualidades y beneficios de la naturaleza e intentando descubrir los secretos del mundo vegetal y sus propiedades medicinales.

Su trabajo como peluquero en el salón parisino de su esposa fue el detonante para que el Sr. Furterer fusionara naturaleza con su otra pasión, el cuidado capilar y la belleza. Y en la búsqueda de un producto de calidad que permitiera reparar tanto el cabello como el cuero cabelludo surgió en 1957 la Mascarilla Revitalizante, de la que se hablaba al principio y que a día de hoy continúa en el mercado.

Este deseo de ayudar a las mujeres fue solamente el principio que impulsó a René Furterer en su pasión por la botánica y la cosmética. El siguiente paso fue la creación de Complexe 5, un concentrado de aceites esenciales que se ha convertido en un gesto esencial y de culto, imprescindible para muchísimas mujeres en su día a día. Pero tras el éxito del complejo de aceites esenciales, Monsieur Furterer continuaba obsesionado con la idea de que la belleza y el bienestar del cabello dependen de la salud del cuero cabelludo, por lo que crea el primer spa capilar en el prestigioso salón de su esposa.

Pero el verdadero éxito de la marca llegaría tras la fusión con Pierre Fabre en 1979, un farmacéutico apasionado también por la dermocosmética y la botánica. El respeto absoluto por el cabello y la naturaleza, unidos al rigor farmacéutico de los Laboratorios Pierre Fabre perfeccionaría la experiencia y calidad de la marca René Furterer dando lugar a conocidos productos como el Karité Mascarilla Revitalizante Intensa o Triphasic Suero Regenerador.

Gracias a esta fusión el maestro del cabello supera sus límites y se aventura fuera de los senderos conocidos, convirtiéndose en el primero en crear cuidados vegetales cuyo fin es aliar hipereficacia y elevada sensorialidad llevándoles a poder presumir de su fiel público.

Tan solo en 2016 el crecimiento de la firma ha sido del 22 por ciento. Amalia López, jefe de producto de René Furterer, explica que continúan con la selección de aceites esenciales cien por cien de origen natural, filosofía de la firma francesa, siendo sus expertos los pioneros en defender que dentro del ritual de belleza además de lavar y tratar, primero hay que preparar: "Complexe 5 se ha convertido en uno de los productos de culto que va de la salud del cabello a la experiencia sensorial y emocional. Es una gran oportunidad para anclar nuestros valores de marca con la naturaleza como inspiración", explica Amalia López y es que todos los principios activos se encuentran en el ecosistema. Valores que se han puesto de manifiesto en Burkina Faso, donde con la intención de preservar el patrimonio vegetal desde la marca iniciaron hace diez años la creación de una filial de aprovisionamiento de manteca de Karité, proporcionado así ingresos y autonomía social a 24 mujeres de la zona. Llevando su compromiso no solamente a la protección de la naturaleza sino al compromiso solidario de las zonas locales donde se recogen los principios activos.

"La experiencia y eficacia es la base de nuestro trabajo", comenta la product manager, destacando la suprema calidad del karité como principio activo nutritivo y reparador. Guadalupe Arnal, directora de René Furterer en España, insiste en la eficacia del resto de activos de la marca como el cártamo, la jojoba o el ricino formulados en productos siempre sin siliconas responsables con el medio ambiente.

La línea se extiende hasta el acabado perfecto con otro producto indispensable del laboratorio: el "5 Sens aceite nutritivo multiuso cabello y cuerpo", cuya característica principal es que han logrado en su desarrollo ser "el aceite más seco del mercado" tal y como nos comenta la directora española.

Ahora quedan pocos días para que llegue a la farmacia y salones profesionales la revolución para el cuidado y la belleza del cabello, la línea 5 Sens Champú y bálsamo. Tan solo habrá que esperar hasta mediados del mes de mayo.

Y para finalizar, como consejo para sentir una verdadera experiencia sensorial, en casa no debería faltar además de este aceite seco y ligero, su champú de uso frecuente y su bálsamo desenredante con un perfume especial, que deja el cabello sin apelmazar, nutrido y sedoso a la vez que ligero, para conseguir un pelo de ensueño, sabiendo que se está contribuyendo con el medio ambiente.

