El videojuego Wolfenstein II se muestra en un nuevo trailer

Etiquetas

/COMUNICAE/

El videojuego Wolfenstein II, la segunda entrega de la saga distópica donde los Nazis han ganado la II Guerra Mundial y conquistado américa, se muestra en un nuevo trailer un mes antes de su lanzamiento, el 27 de octubre, para PC, PS4 y Xbox One

El videojuego Wolfenstein II: The New Colossus, la segunda entrega de la saga distópica donde los Nazis han ganado la II Guerra Mundial y conquistado el mundo, se muestra en un nuevo trailer un mes antes de su lanzamiento, el 27 de octubre, para PC, PS4 y Xbox One.

En él se muestra cómo en el planteamiento inicial del juego los nazis se han apoderado del mundo. Desde Europa hasta América, son los nuevos conquistadores y ostentan el poder mundial. Han convertido Manhattan en un desierto de escombros. Nueva Orleans ha sido cercada y están purgando sistemáticamente la ciudad, quemando gente y hogares, andando descaradamente por las calles de esta pequeña ciudad de Estados Unidos que han hecho suya. Los ciudadanos no tienen otra opción que doblegarse a las nuevas costumbres e idioma de sus conquistadores, adoptando nuevas leyes y cambiando drásticamente su forma de vivir.

En esta nueva entrega, el protagonista y héroe de la saga, BJ Blazkowicz, se une, tras su paso por Europa, a la resistencia americana y empieza a conocer a sus líderes. Desde Roswell hasta Nueva Orleans, una red de contactos trama en la clandestinidad estrategias para liberar los Estados Unidos del yugo nazi y encender una revolución.

Wolfenstein II: The New Colossus, la secuela del aclamado shooter en primera persona Wolfenstein: The New Order, sale a la venta el 27 de octubre de 2017 en Xbox One, PlayStation 4 y PC. El juego, ganador de más de 100 premios en el E3 2017, también recibió 4 nominaciones a los Game Critics Awards oficiales del E3 (incluida la de 'Mejor juego de la feria') y ganó el premio al 'Mejor juego de acción'.

Vídeos Wolfenstein II

Fuente Comunicae