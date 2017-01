ECHENIQUE PIDE TRABAJAR POR LA UNIDAD TRAS VISTALEGRE II, MÁS QUE EN ACUERDOS PREVIOS

Etiquetas

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, aseguró este sábado que hay que “trabajar sobretodo la unidad después de Vistalegre II”, más que en alcanzar un acuerdo previo entre las distintas corrientes que se presentan a la Asamblea Ciudadana que tendrá lugar el 11 y 12 de febrero.Echenique, antes de clausurar en Madrid la ruta “Atarse los cordones”, puntualizó que las corrientes que representan Íñigo Errejón o Miguel Urban no son las “únicas” que participan en este proceso frente a la oficialista que lidera el secretario general, Pablo Iglesias, porque “la mayor parte” de Podemos no está en ninguna candidatura.En este sentido, el también líder de Podemos en Aragón dijo que van a “seguir intentando llegar a acuerdos hasta el último momento”, pero restó importancia a estas diferencias entre Errejón e Iglesias y lo enmarcó en lo “lógico”ante una cita congresual.Echenique indicó que gracias al “sistema electoral plural”, el Consejo Ciudadano que resulte de ‘Vistalegre II’ va a ser “multicolor” y, por eso, dijo que tendrán que “trabajar sobre todo la unidad después” de la Asamblea.El responsable de Organización de la formación morada recordó que “el hecho que haya un acuerdo no garantiza que no pueda haber una división en el máximo órgano”, aludiendo a las diferencias pasadas.“No es crucial un acuerdo previo, como que después de votar todos a una con el proyecto mayoritario”.Echenique pidió a las distintas facciones de Podemos un “gran esfuerzo por incluir las ideas de los que no están en ninguna candidatura” y recordó que, aunque “hay diferencias”, éstas se resuelven democráticamente. “Es una riqueza y no una manera de dividirnos”, por lo que se mostró “convencido” de que van a salir “muy fuertes de Vistalegre II”.