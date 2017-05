Educación amplía a 96 las aulas experimentales de 2 años para el curso 2017-2018

Etiquetas

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha anunciado la ampliación de la oferta de aulas de 2-3 años para el próximo curso escolar. De este modo, a las 69 aulas experimentales del actual curso se suman 27 más de nueva creación para el curso 2017-2018 hasta llegar a 1.728 plazas.

Al respecto, el conseller de Educación, Vicent Marzà, ha explicado que "la ampliación de la oferta de aulas de 2 años es consecuencia del compromiso del Gobierno valenciano de incentivar la igualdad de oportunidades y llegar a más familias que por razones económicas no escolarizaban a sus hijos e hijas en esta franja de edad". "Hay que recordar que el 84,7% del alumnado escolarizado en las aulas experimentales de 2-3 años hasta ahora no había estado escolarizado previamente", ha incidido en un comunicado.

Desde la Conselleria subrayan que "la incorporación del nivel educativo de 2 a 3 años ha permitido que muchas familias tengan una respuesta a una necesidad que, por motivos económicos, no podían resolver y ha permitido la creación de 138 puestos de trabajo en las aulas activas hasta el curso 2016-2017, sin que se tenga constancia que se haya perdido ningún puesto de trabajo en escuelas infantiles".

Asimismo, recuerdan que las unidades de dos años tienen una ratio máxima de 18 niños y niñas por aula y están atendidas por un maestro y un educador que han recibido la formación conveniente para formar parte de este programa experimental. Así, las 27 aulas nuevas suponen la creación de 54 nuevos puestos de trabajo.

REPARTO POR PROVINCIAS

De las 27 aulas nuevas en Infantil de 2 años, 10 corresponden a la provincia de Alicante, 9 de ellas en centros que no tenían y una más en el CEIP El Nuevo Almafrà de Elda, que ya contaba con una y ahora suma otra. En la de Castellón, las 6 aulas que se establecen nuevas son todas en centros educativos que no tenían. En la demarcación de Valencia se abrirán 10 aulas en centros educativos que no tenían y una más en el CEIP Sant Vicent de Llíria, que ya tenía una.

Tal como ha explicitado el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, "han sido muchos los ayuntamientos y centros educativos que nos habían hecho peticiones para impulsar aulas de 2-3 años en municipios valencianos". "La ampliación que hacemos para el próximo curso atiende a criterios muy claros: necesidades de escolarización, que el centro educativo cuenta con un aula que se adapte a las necesidades del alumnado de 2 años y que si es preciso hacer alguna obra menor debe estar terminada a principios de septiembre de 2017", ha aseverado.

En cuanto a las comarcas de Alicante tendrán aulas nuevas para el próximo curso los siguientes centros educativos que hasta ahora no contaban con ninguna aula de 2 años: Altea (CEIP El Blanquinal); Benidorm (CEIP Aitana y CEIP Vasco Núñez de Balboa); Finestrat (CEIP Balcó de Finestrat); Ibi (CEIP Poeta Pla i Beltrán); Polop (CEIP Sant Roc); Santa Pola (EI Joanot Martorell) y Torrevieja (CEIP Habaneras i CEIP Nuestra Señora del Rosario).

En las comarcas de Castellón: Albocàsser ( CEIP Joan de Brusca); Benassal (CEIP Alcalde Fabregat); Castelló de la Plana (CEIP L'Illa); Lucena del Cid (CEIP Comtessa de Llucena; la Vall d'Uixó (CEIP Blasco Ibáñez); y Vinaròs (CEIP Jaume I).

En Valencia: Alfafar (CEIP La Fila); Cheste (CEIP Francisco Giner de los Ríos); Moncada (CEIP Dr. Vicente Trenco); Ontinyent (CEIP Rafael Juan Vidal); Riola (CEIP Miguel Hernández); València (CEIP Les Arenes y CEIP Malva-rosa); Villanueva de Castellón (CEIP Severí Torres); Palmera (Aulario CRA Mondúver-Safor); y Xirivella (CEIP Vicent Tosca).

CENTROS QUE YA HAN APLICADO EL PROGRAMA

En cuanto a la provincia de Alicante tienen aulas de 2 años en las siguientes localidades: las localidades de Alicante (CEIP Emilio Varela, CEIP Mora Puchol y El Tossalet); Alcoy (CEIP Romeral, CEIP M. Hernández); Almoradí (CEIP Manuel de Torres); Benidorm (CEIP Puig Campana); Dénia (CEIP Les Vessanes, CEIP Llebeig y CEIP Cervantes); Elda (CEIP Nuevo Almafra); Elche (CEIP Ausiàs March); El Campello (CEIP Rafael Altamira); Novelda (CEIP Alfonso X El Sabio) y Orihuela (CEIP Villar Palasí), Aspe (CEIP La Paloma), Elda (CEIP Miguel Servet, CEIP Santo Negro), Novelda (CEIP Gómez Navarro), Petrer (CEIP La Foia), Xixona (CEIP Eloy Coloma).

En cuanto a las comarcas de Castellón, las localidades que cuentan con aulas de 2 años son: Burriana (CEIP Francesc Roca i Alcide y CEIP Cardenal Tarancón); Castelló (CEIP Bisbe Climent, CEIP Mestre Canós Sanmartín, CEIP Mestre Armelles Doménech y CEIP Blasco Ibáñez); la Vall d'Uixó (CEIP Rosario Pérez y CEIP Ausiàs March); Vilafamés (CEIP Sant Miquel) y Vila-real (CEIP Concepción Arenal y CEIP Carlos Sarthou Carreres).

Finalmente, en Valencia, cuentan con aulas de 2-3 años en las localidades: Alaquàs (CEIP Ciutat de Cremona y CEIP González Gallarza); Carcaixent (CEIP Francesc Pons Bohigues); Ontinyent (CEIP Bonavista y CEIP Martínez Valls), Sagunto (CEIP Vilamari CEIP Maestro Tarazona), Torrent (CEIP Federico Maicas y CEIP San Juan Bautista); València (CEIP Miguel Hernández, CEIP Federico García Lorca, CEIP Nicolau Primitiu y CEIP Padre Manjón y CEIP Les Arts); Xàtiva (CEIP Taquígraf Martí y CEIP Attilio Bruschetti), Algemesí (CEIP Cervantes), Alzira (CEIP Lluís Vives y CEIP Tirant lo Blanc), Alzira-Aigües Vives (CEIP Santa María de Aguas Vivas), Barx (Aulari CRA Mondúver-Safor); Benigànim (CEIP Beata Inés); Canals (CEIP Vicente Rius Guillemes); Fontanars dels Alforins (CEIP Conde de Salvatierra de Álava); Fortaleny (Aulari CRA Ribera Baixa); Llíria (CEIP Sant Vicent Ferrer), Massalavés (CEIP Blasco Ibáñez); Massamagrell (CEIP Obispo Amigó); Paterna (CEIP Antonio Ferrandis); Silla (CEIP San Roque); Vallada (CEIP Ramón Martí Soriano); Vilamarxant (CEIP Horta Major) y Xirivella (CEIP Rei en Jaume).