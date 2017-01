Elefantes, Dinero, Varry Brava, Full, Grises, Polock, Modelo de Respuesta Polar y Luis Brea, al SanSan Festival 2017

Etiquetas

Elefantes, Varry Brava, Dinero, Full, Grises, Polock, Modelo de Respuesta Polar y Luis Brea y El Miedo son las ocho nuevas confirmaciones del SanSan Festival, que se celebrará del 13 al 16 de abril en Benicássim (Castellón), coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa.

Estas incorporaciones se suman a M Clan, Second, La Raíz, Miss Caffeina, Neuman, Manel, Niños Mutantes, Fuel Fandango, Rufus T. Firefly, Mucho, Ojete Calor, Corizonas, Despistaos, The New Raemon & McEnroe, Amatria, Ángel Stanich, Viva Suecia, Smoking Souls, Delafé, Nunatak, Mäbu, Fanáticos, Ñekü y Bitches Deejays.

Este lunes 30 de enero a las 23:59 horas habrá subida del precio de los abonos, y pasarán de 38 a 42 euros el Abono General y de 64 a 69 euros el Abono VIP, informa la organización en un comunicado remitido a Europa Press.

Para los empadronados en la localidad de Benicàssim contarán en los próximos días con un cupo de abonos con descuento especial del 40% sobre el precio. También existen precios especiales super-reducidos de los abonos para los menores de 12 años a un precio de 5 euros para poder facilitar el disfrute del festival en familia.