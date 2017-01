Etiquetas

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que los nombramientos de los cuatro nuevos consejeros "obedecen a mi propio criterio, soy yo el que los firma, el único responsable, para bien y para mal".

Así lo manifestó el presidente canario tras citar el nuevo equipo de consejeros que estarán previsiblemente presentes en el próximo Consejo de Gobierno del lunes 9 de enero.

Clavijo matizó que ha hablado "con muchas personas previamente, hasta el día de ayer por la mañana" pues "me gusta asesorarme".

"He hablado con muchos compañeros, aunque no voy a eludir mi responsabilidad"; "si acertamos gana Canarias, si me equivoco, me equivoco yo solo", subrayó.