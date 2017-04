Cs Palma relaciona el contrato del proyecto de viabilidad del edificio Gesa con "la trama de MÉS"

Etiquetas

La regidora de Ciudadanos (Cs) Palma ha dicho este jueves que el Ayuntamiento de Palma encargó el proyecto de viabilidad del edificio de Gesa a City Transformation Agency, "empresa propiedad de Antoni Vives, exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona presuntamente implicado en la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya y en la trama del 3%".

Además, Conrado ha explicado que esta empresa se presentó "presuntamente para aparentar concurrencia en un concurso de la Conselleria de Cultura que ahora es investigado por el caso de los contratos de MÉS". El contrato al que ha hecho referencia la regidora fue otorgado por el departamento de Urbanismo a esta empresa por 19.600 euros.

"Nosotros no vamos a pedir su dimisión hoy, señor Noguera, porque el caso está bajo investigación judicial, pero tenga por seguro que, si resulta imputado, pediremos inmediatamente su dimisión", ha afirmado la regidora, tras considerar que Noguera no debe asumir la Alcaldía hasta que no concluya la investigación judicial.

"Un gobernante no solo tiene que ser honrado, también debe parecerlo, y usted señor Noguera no sé si ha sido honrado o no, pero desde luego parecerlo, cuanto menos, tenemos nuestras dudas", ha declarado Conrado.

La regidora también ha anunciado que desde Cs se ha solicitado copia de los contratos menores que se hayan realizado con alguna empresa del exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives.