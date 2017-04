Cristiano Ronaldo: "Me preparé para estar bien el último mes y medio"

Etiquetas

El delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo dio por buena la victoria (1-2) ante el Bayern de Múnich en un duelo de alternativas y que fue "una caja de sorpresas", donde anotó los dos goles demostrando "estar bien" de cara al tramo decisivo de la temporada, sin escuchar a quien dude de su rendimiento.

"No sé quién duda de mí. Es un margen muy pequeño. La gente que me quiere y me sigue nunca tiene dudas. A mí no ha llegado nada. Sé que el trabajo lo estamos haciendo bien. Me preparé para estar bien el último mes y medio. Las cosas están viniendo y me alegro por ello", indicó en declaraciones a beIn Sports.

El luso, que llegó a los 100 goles en competición europea, cortó su sequía con un doblete que permitió la remontada del Madrid. "Muy contento. El equipo ha reaccionado muy bien, no es fácil jugar aquí contra este difícil equipo que es el Bayern. Perdíamos 1-0 pero estábamos con buenas sensaciones para el segundo tiempo y remontamos, marcamos temprano y el partido se quedó más fácil. Una victoria merecida", afirmó.

"Creamos buenas ocasiones pero Neuer ha estado muy bien. Así es el fútbol. A veces marcamos y a veces el portero tiene su día. Podríamos haber marcado más goles pero el fútbol es así. Si Vidal marca el penalti el partido se hubiera puesto para ellos más fácil, el fútbol es una caja de sorpresas y en cinco minutos puede pasar cualquier cosa y eso es lo que ha pasado. Marcamos y con un jugador menos se puso todo más fácil para nosotros", finalizó.