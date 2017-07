Georgina Rodríguez ya cuida de los gemelos de Cristiano Ronaldo

Etiquetas

Hace unos días que Cristiano Ronaldo ha vuelto a ser papá de gemelos, una noticia que sorprendió por partida doble, y no cabe duda: el futbolista no puede estar más feliz con la llegada de los pequeños, tanto que no ha dudado en compartir varias instantáneas de los bebés en sus redes sociales; la última, en compañía de Georgina Rodríguez, con quien sale desde hace unos meses.