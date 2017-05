Marc Márquez: "Ha sido una gran última vuelta, estoy contento"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que ha realizado una "gran" última vuelta en la sesión de calificación del Gran Premio de España, a pesar de que perdió la pole en favor de su compañero de equipo Dani Pedrosa.

"Sabía que venía muy rápido. El neumático blando ya en la segunda vuelta tirada ya empezaba a bajar un poquito. Detrás de Dani he visto dos curvas que durante el fin de semana no me salían y en la última vuelta ya las he podido copiar", explicó a Movistar MotoGP al término de la sesión en el trazado jerezano.

Además, el de Cervera se mostró satisfecho con su último giro. "Donde más o menos se me suele dar bien, las rápidas, he entrado demasiado rápido, casi salgo por arriba. Aún así, ha sido una gran vuelta, así que estoy contento", concluyó.