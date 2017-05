Pedrosa: "Volver a ganar y hacerlo de manera consciente es una emoción increíble"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) se ha mostrado muy emocionado con su victoria este domingo en el Gran Premio de España y ha afirmado que ganar "de manera consciente", tras los éxitos de su juventud, es "una emoción increíble", además de afirmar que ha gestionado bien su ventaja en una prueba "difícil".

"Es muy bonito lo que está pasando, y llegar aquí de manera consciente. Cuando eres joven, te salen las cosas inconscientemente, pero cuando creces, hay que moverlo. Es un trabajo que el equipo se merece un montón. Es una emoción increíble", señaló a Movistar MotoGP a la conclusión de la prueba.

Por otra parte, el catalán reconoció las dificultades con las que se encontró durante la cita en el trazado jerezano. "Las condiciones de carrera eran muy difíciles, he tenido que escoger el neumático duro para delante, que no era mi preferido; he podido mantener el medio, eso me ha dado un poco de alivio para poder gestionar bien el gas", indicó.

"La carrera ha sido un poco difícil porque las condiciones de la pista eran un poco peores, había puntos donde se iba muchísimo de delante, había que ir con mucho cuidado y eso te tensa un poco. He intentado gestionar eso cuando Marc ha empezado a apretarme. Por suerte, la ventaja era buena y he podido gestionarla de la mejor manera", prosiguió.

Además, el de Castellar del Vallès no sabe si su compañero Marc Márquez, segundo, hubiese podido adelantarle si la carrera hubiese durado un poco más. "No sé si él hubiera podido apretar más, seguro que lo hubiera intentado. Un poquito más y te podías caer, había tres o cuatro curvas delicadas. Después de haber cometido errores, lo importante era llegar al final", subrayó.

"Poco a poco estamos mejorando y cogiendo más confianza con el equipo y la moto. A partir de ahora debemos intentar mantener la misma línea. En Austin dimos un paso adelante y aquí lo hemos confirmado. Queremos continuar con esta tendencia", advirtió.

Por último, Pedrosa se congratuló de haber sido el piloto que ha conseguido la victoria 3.000 en la historia del campeonato,después de que la número 1.000 se la llevase Ángel Nieto y la 2.000, el australiano Mick Doohan. "He sido muy afortunado, estoy muy contento. Permanecerá en la historia, es fantástico estar al lado, con este número redondo, de Doohan y de Nieto, ¡toma ya!", concluyó.