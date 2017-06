Silva: "Cuando tienes la confianza del míster estás mucho mejor"

Etiquetas

El centrocampista de la selección española David Silva valoró su situación personal con 'La Roja' de manera positiva y afirmó que le van "bien las cosas" sobre todo cuando tiene "la confianza del míster", lo que hace que esté "mucho mejor" y con protagonismo en los goles de España, donde suma 31 como cuarto goleador histórico.

"Al llevar tantos años y partidos, si no estás a un buen nivel no estás aquí. Me han ido bien las cosas y cuando tienes la confianza del míster estás mucho mejor. Espero que eso se note en el campo", explicó David Silva en la rueda de prensa previa al encuentro frente a Macedonia.

La Roja se medirá este domingo al combinado macedonio en el Estadio Filip II a las 20:45 en el que será el segundo compromiso de la selección nacional en apenas cuatro días tras el 2-2 amistoso en Murcia frente a Colombia. Los de Julen Lopetegui buscarán los tres puntos frente a un rival al que ya derrotaron por 4-0 en la ida.

En cuanto al juego del combinado nacional, David Silva se mostró optimista y declaró ver todo en "muy buena dirección". "Se están haciendo las cosas muy bien, creo que se está viendo sobre el terreno de juego", señaló.

El centrocampista del Manchester City comentó también su faceta como lanzador de penaltis explicando que ha tomado decisiones en los últimos partidos al respecto y argumentó que sus compañeros "estaban de acuerdo".