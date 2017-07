La duodécima edición de Bilbao BBK Live reúne a más de 112.000 personas en sus tres jornadas

Etiquetas

La edición 2018 tendrá lugar del 12 a 14 de julio y las entradas estarán a la venta a partir del lunes

La duodécima edición del festival Bilbao BBK Live, que ha tenido como cabezas de cartel a Depeche Mode, The Killers, Two Door Cinema y Die Antwoord, ha reunido a 112.114 personas en las tres jornadas celebradas entre los días 6 y 8 de julio.

Según ha informado la promotora Last Tour, organizadora del festival, en la jornada de este pasado jueves, 6 de julio, con las actuaciones de Depeche Mode, The 1975, Justice y Cage The Elephant, entre otras, se contabilizaron 35.714 personas.

Además, el viernes, día 7, con The Killers como cabeza de cartel y las actuaciones de Phoenix y Fleet Foxes, entre otras, se agotaron las entradas con la asistencia de 40.000 personas, mientras que este pasado sábado, día 8, con Two Door Cinema, Die Antwoord y Brian Wilson, asistieron 36.400 personas.

La próxima edición del festival Bilbao BBK Live tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de julio de 2018, y los bonos se pondrán a la venta a partir de este próximo lunes, 10 de julio, a un precio de 75 euros más gastos.