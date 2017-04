Adidas pide perdón a los corredores tras felicitarles por "sobrevivir" al maratón de Boston

El maratón de Boston, el más antiguo de la historia que se realiza de forma continua, celebró este lunes su edición de 2017 pero sus participantes recibieron un email de felicitación de Adidas que desató la polémica en las redes sociales.

La marca deportiva envió un email masivo de marketing a todos los corredores que finalizaron la prueba con el siguiente titular: "¡Felicidades, has sobrevivido al maratón de Boston! Has conquistado Boston. Comparte tu experiencia de la carrera y compra el 'merchandising' oficial".

Too soon @adidas way too soon. pic.twitter.com/PstvK9LEAB