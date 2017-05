Los 'All Blacks', nuevamente entre los favoritos del jurado del Princesa de los Deportes

Etiquetas

La Selección de rugby de Nueva Zelanda, conocida como 'All Blacks', vuelve este año a estar entre los favoritos del jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2017, según han apuntado miembros del órgano que se ha reunido este martes en Oviedo.

"Los candidatos son muchos y muy buenos, la elección no va a ser fácil", ha admitido la exregatista Theresa Zabell, que forma parte del jurado. Ha hablado de la candidatura de los 'All Blacks', pero también ha puesto en valor la de la saltadora española Ruth Beitia o la candidatura conjunta de los pilotos de rallyes Carlos Sainz y Sebastien Loeb.

El exentrenador de la selección española de fútbol, Vicente del Bosque, ha dicho que va a resultar "muy difícil" elegir este año. El técnico, que debuta como jurado, ha reconocido que es "un orgullo" poder participar en el proceso de este año.

Mientras, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, no ha querido pronunciarse en cuanto a nombres, pero sí ha querido resaltar el buen nivel de deportistas que tiene España, tanto a nivel individual como en equipo. "Es para soñar", ha manifestado.

También forma parte este año del jurado la alpinista Edurne Pasabán. "Hay candidaturas muy diferentes, no esperaba que hubiese disciplinas de todo tipo", ha apuntado. "Hay gente nominada relacionada por mi ámbito, quizá ahí podré aportar algo", ha señalado. Pasabán es partidaria de premiar una candidatura con una carrera deportiva larga. "No creo que destacar ahora en los medios de comunicación sea lo que me lleve a mí para votar a ese candidato", ha avanzado. Por su parte, el exatleta Abel Antón, que repite como jurado, ha dicho que es partidario de hacer "internacional" el premio.