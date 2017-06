El Ayuntamiento de Gijón no renueva el convenio de patrocinio con el Sporting para fomentar el deporte base

Etiquetas

El Gobierno local del Ayuntamiento de Gijón ha decidido no renovar el convenio de patrocinio con el Sporting de Gijón, y en su lugar va a destinar el dinero al fomento del deporte base, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

Este convenio, de cuatro años de duración y que finaliza el 30 de junio del presente año, contemplaba una cuantía que asciende a 600.000 euros con el equipo en Primera División, y a 450.000 euros en Segunda División.

Según la nota de prensa, las actuales circunstancias hacen que el convenio "no sea prioritario" para el Ayuntamiento, que destinará esa cantidad al fomento del deporte base. No obstante, teniendo en cuenta la deuda histórica que el club tiene con la ciudad, la imagen de Gijón seguirá estando presente en el estadio, equipación y soportes de la Liga de Fútbol, aunque ya no como patrocinador principal.