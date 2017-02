Borja Golán: "La prioridad del Campeonato de España es que se conozca más el squash"

Etiquetas

El jugador profesional de squash Borja Golán, vigente campeón de España, señaló que la "prioridad" del Campeonato de España, que se celebra del 10 al 12 de febrero en Castellana Sport Club (Madrid), es que el squash se "conozca" más en nuestro país.

"El squash es un deporte divertido, entretenido y completo. La prioridad de este campeonato es que se le conozca más. El año pasado fue impresionante y estamos aquí para darlo todo, disfrutar del squash y hacer disfrutar", indicó este viernes en la presentación del Campeonato de España Absoluto 2017 celebrada en Castellana Sports Club.

El gallego indicó que el Campeonato de España "es un torneo al año" y es una cita "muy importante". "Si lo ganas eres el campeón de tu país un año más y por eso para mí es uno de los más importante del año", destacó.

Golán subrayó que él además juega el Circuito Mundial. "Son 15 pruebas durante todo el año, en diferentes países del mundo y tienes que estar bien cada mes que juegas. Tengo una pretemporada en verano, después juego torneos y hay que cuidarse para llegar bien al siguiente porque valen para el ranking mundial y hay que estar al cien por cien en todos", apuntó.

El 14 veces campeón de España sigue intentando "mejorar cosas cada día". "Ahora tengo 34 años y cada vez es más difícil mejorar algunas cosas, pero técnicamente puedo seguir mejorando cosas, la estrategia y mentalmente", confesó.

Las "claves" de este torneo, principalmente, es llegar en un "buen momento" de forma, sin "lesionarte". "Son cinco partidos en dos días y cualquier partido que se alargue más pasa factura. Nosotros estamos acostumbrados a un partido por día, pero hay que salir siempre bien a pista", explicó.

Al acto de presentación también acudió la vigente campeona de España Xisela Aranda que destacó el "éxito" que tuvo el torneo el año pasado "en todos los sentidos". "Recuerdo que para entrar a la pista estaba lleno y tenía que buscarme un hueco. El seguimiento es lo que más nos llena a los deportistas y espero que entre todos los jugadores demos un buen espectáculo", apuntó.

La viguesa ha conquistado el título de España siete veces, pero cree que tanto ella como Borja Golán no tienen "nada que demostrar". "Tenemos que salir a la pista a disfrutar. Los de detrás son los que tienen que querer ganar. Los jugadores cada vez se preparan mejor fuera y tienen ganas de demostrar que pueden ganar campeonatos. Supongo que para ellos será su objetivo primordial", señaló.

El squash femenino ha sufrido una "evolución muy positiva", gracias a "técnicos y jugadores", aunque en general ha cambiado el "deporte femenino". "Las chicas hemos demostrado que físicamente podemos ser muy fuertes y eso adaptado al squash es muy bueno porque necesitas de una capacidad física para estar una hora y media jugando si hace falta", explicó.

"Yo llevo más tiempo que esos últimos cinco años y he adaptado mi manera de jugar. Yo siempre he destacado porque físicamente siempre he trabajado mucho por eso lo he adaptado desde el plano técnico, mejorando más el squash, sabiendo que hacer en la pista en cada momento y manteniendo el buen estado físico", detalló.

"HAY FUTURO OLÍMPICO"

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Squash, Eduardo Palanca, señaló que la propuesta de su organismo es que los españoles "conozcan" el squash. "Hay otros deportes que los ves más, pero el squash es más complicado. Engancha, o no, pero en principio sí porque es intenso. Queremos que cada vez lo pruebe más gente, porque cada vez que alguien lo prueba le gusta y sin embargo visto desde fuera no", comentó.

El dirigente indicó que "sí hay futuro olímpico" con el squash y será una "cuestión de tiempo". "Al kárate le ha costado 50 años serlo y nosotros llevamos mucho menos. El squash se juega en más de 180 países y lo practica mucha gente", subrayó.

El torneo es "igual" que el año pasado y se jugará de forma "individual", aunque el deporte acoge otras modalidades. "Cambian algunos jugadores como Edmon López, el año pasado lesionado, y el ránking es distinto lo que cambia los emparejamientos. En primera ronda no se notará tanto, pero en segunda sí, aunque Borja y Xisela siguen siendo favoritos", aclaró el presidente.

Este año, y por segundo consecutivo, el Campeonato tendrá lugar en las instalaciones de Castellana Sports Club, donde se han "acondicionado" todas las pistas para ello. "Estamos listos y preparados para acoger a toda la familia del squash. Queremos ser los mejores en ello", indicó Andrés Catalina, director de Castellana Sport Club.