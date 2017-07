Bradley Lowery, el fan más querido del Sunderland, muere a los 6 años de cáncer

Bradley Lowery, de seis años de edad, cuya enfermedad conmovió a decenas de miles de personas, ha muerto después de una larga enfermedad.

El fiel seguidor del Sunderland fue diagnosticado con neuroblastoma - un tipo raro de cáncer - cuando tenía solamente 18 meses de edad.

Bradley pasó a ser una especie de mascota del club y se convirtió en el mejor amigo de su héroe, el delantero Jermain Defoe. Su muerte fue confirmada en los medios sociales por sus padres.

The thoughts of all at #SAFC are with the Lowery family following this afternoon's sad news.#OneBradleyLowery 💙➡️https://t.co/EtrhMlpbqtpic.twitter.com/MeYOey4d3v