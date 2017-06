Lete presenta en el CSD los Juegos Mundiales de Trasplantados, que se disputarán en Málaga

Etiquetas

La sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid acogió este martes la presentación de los Juegos Mundiales de Trasplantados, cuya vigésimo primera edición que se disputará en Málaga entre el 25 de junio y el 2 de julio.

Al acto acudieron, entre otros, el presidente del CSD y Secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete; el Coordinador General de los Juegos y miembro del equipo español, Vicente Granados; el presidente de la Asociación Deporte y Trasplante España, Mateo Ruiz Jordán, así como una amplia representación de los 77 deportistas españoles que estarán en la cita malagueña.

Durante su intervención, Lete ha expresado que "si el CSD es la casa del deporte y también la casa de los campeones", cómo no iban a estar dichos deportistas, que son "un ejemplo de superación". "He leído vuestras historias, como la de uno que ha logrado completar un ironman y os confieso que me he quedado sobrecogido", confesó.

"España es una potencia mundial en el deporte y también en la generosidad de las personas donantes. Y de ambas cosas estamos muy orgullosos. En nuestro país se hace un trasplante cada dos minutos, somos los líderes a nivel mundial. Y estoy seguro de que estos Juegos van a servir para impulsar la generosidad de quienes quieren regalar una segunda oportunidad a otras personas", añadió.

Por su parte, Vicente Granados, en nombre de los deportistas que competirán, dijo que "es un orgullo y una responsabilidad representar a nuestro país en esta competición". "El deporte es lo que nos permite cuidar el regalo que nos han dado. Preferimos no recibir tantas pastillas y sí más tablas de ejercicios", concluyó.