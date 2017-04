9 años después de casi suicidarse se reúne con su salvador y corren un maratón

El deporte alberga historias inolvidables. Para darse cuanto de ello tan solo hay que hacer referencia a un hombre, Jonny Benjamin, y a una prueba, el maratón de Londres celebrado el pasado fin de semana. Benjamin lo completó junto al extraño que evitó su suicidio cuando estaba a punto de tirarse por un puente.

Su nombre es Neil Laybourne y conoció a Jonny en enero de 2008 en el puente de Waterloo (Londres). Sin lugar a dudas fue un encuentro providencial, ya que Jonny, al que se le diagnosticó un trastorno esquizoafectivo a los 20 años (episodios recurrentes de trastorno del estado de ánimo), estaba dispuesto a tirarse del puente con el fin de quitarse la vida.

Con la promesa de que "las cosas pueden mejorar" y una invitación para tomar un café, Neil fue capaz de convencer a Jonny tras 25 minutos para que volviese a un lugar seguro y salvar así su vida antes de que llegasen los servicios de emergencia.

Salvador y salvado contactaron de nuevo en 2014 y desde entonces y se prepararon para correr el maratón de Londres con el fin de apoyar la campaña de salud mental 'Heads Together' (cabezas juntas).

Ambos conocieron al Príncipe Harry así como al Duque y a la Duquesa de Cambridge, que los convencieron para correr el maratón por esta causa benéfica.

We actually did it!!! 5 hours 28 minutes!! I can't believe we've just run the @LondonMarathon. Wowzers. #TeamHeadsTogether#oktosaypic.twitter.com/NQobVEoXrL