Chelsea y Totenham mantienen su pulso por la Premier con sendas victorias frente a Everton y Arsenal

El Chelsea y el Totenham mantuvieron su pulso en la lucha por el liderato con sendas victorias frente al Everton (0-3) y el Arsenal (2-0), respectivamente, en los partidos correspondientes a la jornada 35 de la Premier League disputados este domingo, que se completaron con los empates del Manchester City (2-2) en casa del Middlesbrough y del Manchester United (1-1) en Old Trafford frente al Swansea.

El Chelsea arrolló al Everton en Goodison Park. Los de Antonio Conte superaron a un equipo local que se vio superado por el vendaval 'blue' tras el paso por los vestuarios. Fue el jugador español Pedro Rodríguez el que abrió la caja de los truenos con un golazo desde la frontal del área en el minuto 66. Ya en el minuto 79, fue el defensa Gary Cahill el que puso el segundo gol de ventaja con un tiro afortunado.

El tercero nació en las botas del español Cesc Fábregas, que había entrado recientemente sustituyendo al propio Pedro, se inventó una jugada por la izquierda que culminó en un pase a Willian, que también había ingresado al terreno de juego apenas un minuto antes, que fusiló a puerta vacía. Con el resultado, el Chelsea mantuvo la diferencia frente al Totenham, que se mantiene en los cuatro puntos. Por su parte, los de Ronald Koeman se mantienen en la séptima plaza, con 58 puntos.

El Totenham tampoco le pierde la cara a la Premier. Los de Mauricio Pochettino se deshicieron de un mal Arsenal que solo le aguantó 45 minutos. Fue Dele Alli el que adelantó a los suyos con un gol desde el suelo tras rechace de Petr Cech. Corría el minuto 56 y, solo un minuto después, el ex del Villarreal, Gabriel, cometió un penalti sobre Harry Kane que el propio delantero británico se encargó de materializar. El Totenham se mantiene segundo, presionando al Chelsea con 77 puntos, mientras que el Arsenal se queda sexto con 60 puntos, seis por debajo del cuarto clasificado.

En otro escenario de la tarde, el Manchester City de Josep Guardiola visitó al Middlesbrough y no pudo pasar del empate a dos. Los de Steve Agnew se pusieron por delante gracias a un contragolpe de libro que culminó el delantero español Álvaro Negredo. El 'ex' del City, Valencia o Sevilla se encontró un balón suelto en el centro del área y se inventó un disparo con rosca que dio en la cepa interna del poste antes de colarse al fondo de la portería.

Sin embargo, otro conocido de la liga española, Sergio Agüero, volvió a poner el empate en el marcador tras el descanso al convertir un penalti cometido por Marten de Room sobre el recién ingresado en el campo Leroy Sane. Pero no se vino abajo el 'Boro' y, ocho minutos después, volvió a ponerse por delante con gol de Calum Chambers. Pero no estaba todo decidido y, a cinco minutos del final, Gabriel Jesús, que volvía tras una lesión, pondría el empate a dos tras un centro de Agüero. El resultado no sirve a ninguno de los dos equipos, que tendrán que seguir peleando por sus objetivos.

El otro equipo de la ciudad de Manchester, rival del Celta en las semifinales de la Europa League, tampoco pudo pasar del empate antes de viajar a Vigo ante el Swansea City. Fue Wayne Rooney quien, al borde del descanso, transformó un penalti cometido por el portero visitante sobre Marcus Rashford. Sin embargo, un buen gol de libre directo de Gylfi Sigurdsson en el minuto 79 le dio un punto a los de Paul Clement.

El United se complicó sus opciones de entrar entre los cuatro primeros y se quedó con 65 puntos, uno por debajo de sus vecinos del City. En el partido resultaron lesionados dos jugadores 'reds' más, aumentando los problemas para José Mourinho: Luke Shaw y Eric Bailly.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 34.

-Domingo.

Manchester United - Swansea City 1-1.

Everton - Chelsea 0-3.

Middlesbrough - Manchester City 2-2.

Tottenham - Arsenal 2-0.

-Sábado.

Southampton - Hull City 0-0.

Stoke City - West Ham United 0-0.

Sunderland - AFC Bournemouth 0-1.

West Bromwich Albion - Leicester City 0-1.

Crystal Palace - Burnley 0-1.

-Lunes.

Watford - Liverpool.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS J G E P GF GC Pts.

1. Chelsea 34 26 3 5 72 29 81.

2. Tottenham Hotspur 34 23 8 3 71 22 77.

3. Liverpool 34 19 9 6 70 42 66.

4. Manchester City 34 19 9 6 65 37 66.

5. Manchester United 34 17 14 3 51 25 65.

6. Arsenal 33 18 6 9 64 42 60.

7. Everton 35 16 10 9 60 40 58.

8. West Bromwich Albion 34 12 8 14 39 43 44.

9. Southampton 33 11 8 14 39 44 41.

10. Bournemouth 35 11 8 16 50 63 41.

11. Leicester City 34 11 7 16 42 54 40.

12. Stoke City 35 10 10 15 37 50 40.

13. Watford 33 11 7 15 37 54 40.

14. Burnley 35 11 6 18 35 49 39.

15. West Ham United 35 10 9 16 44 59 39.

16. Crystal Palace 35 11 5 19 46 56 38.

17. Hull City 35 9 7 19 36 67 34.

18. Swansea City 35 9 5 21 40 69 32.

19. Middlesbrough 35 5 13 17 26 45 28.

20. Sunderland 34 5 6 23 26 60 21.