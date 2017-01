Cristiano recibirá el primer premio 'The Best' por delante de Messi y Griezmann

Etiquetas

Cristiano Ronaldo culminará su gran año colectivo e individual conquistando este lunes (9 de enero 18:30 horas) el primer premio 'The Best' al 'Mejor Jugador FIFA' después de haber levantado su cuarto Balón de Oro tras un 2016 repleto de éxitos con su club y con la selección nacional.

Junto al de Madeira también aparecen como finalistas el argentino Leo Messi (FC Barcelona) y el francés Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), con quienes ya compitió para el Balón de Oro, que este año ha sido entregado en exclusividad por la revista 'France Football'.

Este trío fue elegido de un primer 'corte' de 23 candidatos entre los que estaban los españoles Andrés Iniesta, del FC Barcelona, y Sergio Ramos, del Real Madrid, y donde fueron seleccionados por delante de otros posibles aspirantes como el galés Gareth Bale o los azulgranas Luis Suárez y Neymar Jr.

El mejor año en la carrera de Cristiano

El de Madeira firmó un gran año 2016, tanto a nivel colectivo como individual. Conquistó en mayo su tercera Liga de Campeones, la segunda con el Real Madrid, y apenas mes y medio después formó parte de la Portugal que hizo historia al ganar por primera vez la Eurocopa. Además, fue por cuarta temporada consecutiva el máximo goleador de la Liga de Campeones, al firmar 16 tantos, mientras que en LaLiga anotó un total de 35.

Todos estos números le han servido para ganar la gran mayoría de los premios individuales. Suman una decena y 'The Best' será el undécimo: Balón de Oro, Balón de Oro del Mundial de Clubes, World Soccer, mejor jugador de la UEFA, mejor deportista europeo del año, FourFour Two, Espy, Premio Di Stéfano, Goal.com y Globe Soccer Awards.

"Creo que ha sido el mejor año de mi carrera, tanto a nivel colectivo como individual. Ganar un título importante con Portugal me faltaba y fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Sin olvidar la Liga de Campeones, en la que fui el máximo goleador y el mejor jugador", aseguró el futbolista en una entrevista a 'L'Équipe' al recibir el Balón de Oro.

Así se vota

Este lunes, en la Gala de la FIFA en Zúrich (Suiza), será cuando se dé a conocer el nombre del ganador. Cristiano Ronaldo parece el mejor situado para llevarse el galardón, decidido de la siguiente forma: 25% de los votos de los capitanes, 25% de los entrenadores de las selecciones nacionales, 25% de un grupo selecto de periodistas especializados y 25% de los aficionados que votan en 'FIFA.com'.

Para Fernando Santos, Cristiano ha sido el mejor de 2016

"Yo no tengo dudas de que Cristiano ha sido el mejor jugador de 2016 por todo lo que conquistó: la Liga de Campeones, que ya tenía varias, y la Euro, un título que muchos grandes jugadores no lograron conseguir. Él la tiene, al igual que varias menciones individuales a lo largo de todo el año. No tengo dudas de que tiene que ganar él, ni de que va a ser así", ha declarado el seleccionador portugués a la FIFA.

El Kun pide el premio para Messi

Leo Messi también entró en el corte final después de una temporada donde ganó el título de Liga y de la Copa del Rey con el FC Barcelona, mientras que a nivel de selecciones volvió a toparse con la mala suerte y perdió la final de la Copa América tras caer por penaltis ante Chile.

Godín apuesta por Griezmann

La terna la completa el delantero francés Antoine Griezmann, elegido 'Mejor Jugador' de la Eurocopa de Francia donde lideró a su selección hasta la final marcando seis goles. El jugador del Atlético de Madrid también fue clave con su equipo alcanzando la final de la Liga de Campeones y marcando 22 goles en el torneo doméstico.