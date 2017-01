Cristiano Ronaldo, Ranieri y el Atlético Nacional, protagonistas de los premios The Best

Etiquetas

El Real Madrid, con Cristiano Ronaldo como mejor jugador del mundo y cinco jugadores en el once FIFPro, el técnico italiano Claudio Ranieri, nombrado mejor entrenador del mundo, o el Atlético Nacional, ganador del premio Fair Play por su gesto con el Chapecoense, han sido los grandes triunfadores en la primera edición de los premios The Best.