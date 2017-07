La Diputación destinará 300.000 euros a la convocatoria de subvenciones de equipos de élite

Etiquetas

Podrán optar a la subvención los clubes y entidades que se encuentren en la máxima y submáxima categoría de las distintas modalidades deportivas

La Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba ha presentado este martes su línea de subvenciones para equipos de élite que dotada con 300.000 euros se marca como objetivo apoyar económicamente a clubes deportivos y secciones deportivas.

En rueda de prensa, el responsable del área en la institución provincial, Martín Torralbo, ha asegurado que "esta convocatoria pretende financiar equipos que están en la máxima y submáxima categoría nacional de las distintas modalidades deportivas".

Así, Torralbo ha recordado que "esta propuesta, puesta en marcha en 2016 con una cuantía de 250.000 euros, viene a sustituir el modelo anterior que era el convenio nominativo, entendiéndola como más equitativa e igualitaria para los clubes".

Los gastos que podrán incluir los solicitantes a esta convocatoria de subvenciones atienden a personal contratado para la realización de actividades previstas; alojamiento, transporte y manutención; material gráfico de divulgación; gastos médicos y de asistencia sanitaria; gastos en material deportivo necesario para poder participar en competiciones; gastos federativos, y gastos de alquiler y usos de instalaciones deportivas no propias.

El delegado de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba ha asegurado que "es una convocatoria importante para nuestros clubes en la que los méritos serán ponderados, teniendo en cuenta tanto la categoría en la que se encuentre la entidad como su número de licencias, la importancia de sus categorías base, las jornadas de competición o su presupuesto".

El diputado provincial ha hecho referencia a que "en esta ocasión podrán optar a esta línea de ayuda clubes como el Cajasur Femenino, el Surco de Atletismo de Lucena o el Pozalbense Femenino", siendo en total cerca de una quincena las entidades deportivas que se pueden presentar.

"Esta convocatoria, a la que en 2016 concurrieron once equipos, es un reflejo de los recursos económicos que esta institución pone a disposición de los clubes, entidades que nos representan allá donde compiten", ha concluido Torralbo.

La cuantía máxima a la que podrá optar un club de primera categoría no excederá los 80.000 euros, mientras que uno de segunda categoría no podrá recibir más de 40.000 euros. Del mismo modo, un club con dos equipos en la máxima categoría no podrá contar con una subvención superior a 80.000 euros, y en el caso de tener un equipo en primera y otro en segunda categoría, las ayudas no superarán los 60.000 euros.