Draxler: "Contra Chile debemos mejorar"

El alemán Julian Draxler afirmó este lunes, después de la victoria ante Australia (2-3) en el estreno de su equipo en la Copa Confederaciones, que deberán mejorar de cara el segundo partido, en el que se medirán ante Chile.

"Ante todo, lo importante es que ganamos en el debut. Contra Chile debemos mejorar", declaró el jugador del Paris Saint-Germain tras el partido. "En el primer tiempo habríamos tenido que convertir las opciones. En la segunda parte, no nos vimos tan superiores. Hemos tenido problemas, sobre todo cuando no teníamos el balón. Perdimos el control, eso no debería pasarnos", añadió.

Alemania, que disputa el torneo con varios rostros nuevos, venció con goles de Lars Stindl (min.5), Julian Draxler (min.44, de penalti) y Leon Goretzka (min.48). Tom Rogic (min.41) y Tomi Juric (min.56) marcaron para Australia.

En la segunda jornada del Grupo B, los alemanes se enfrentarán a Chile, una de las candidatas al título, mientras que Australia se medirá ante Camerún. La Copa Confederaciones, una suerte de 'mini Mundial' que reúne a los campeones de cada confederación, al campeón mundial y al anfitrión, se juega hasta el próximo 2 de julio en Rusia.