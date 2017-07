Epi cree que el conflicto por las ventanas de selecciones "no es bueno para los jugadores afectados"

Etiquetas

El exjugador español Juan Antonio San Epifanio, 'Epi', lamentó la situación creada por el conflicto entre el calendario de la Euroliga y las nuevas ventanas para selecciones nacionales creadas por la FIBA como rondas de clasificación para la Copa del Mundo, dejando claro que "no es buena para nadie y menos para los jugadores afectados".

"La situación que se ha generado no es buena para nadie y menos para los jugadores afectados que no deberían tener que elegir, y al final van a tener que hacerlo. Sería más justo que, contra las expectativas que ahora hay, se llegara a un acuerdo global aunque ahora no parece fácil", señaló Epi en la web de FIBA.

El subcampeón olímpico en los Juegos de Los Angeles de 1984, aseguró que, "como espectador", no le parece "bien" ni le "gusta" esta situación. "Desearía que hubiese armonía y no esta problemática", insistió.

"Afortunadamente, como jugador nunca tuve que enfrentarme a una situación como esta. Por un lado está tu profesionalidad y que te debes al club que te paga y por otro, la afectividad y el compromiso moral que hay hacia tu selección. Esto hace que el jugador tenga el corazón dividido en un caso como este y eso no es bueno para ningún jugador. Mi deseo es que se pueda llegar a un acuerdo global, creo que sería lo más justo", expresó Epi.