Expertos y profesionales del mundo del deporte apuestan por la formación en valores para hacer frente a la violencia

El Centro de Cultura Sa Nostra ha acogido este viernes el I Coloquio 'Jugam amb l'elit' que ha organizado la Dirección Insular de Deportes del Consell de Mallorca dentro del programa 'Jugam' de fomento de las buenas prácticas en el ámbito deportivo.

La jornada que se ha centrado en el deporte como herramienta educativa ha contado con la participación de la psicóloga y escritora, Patricia Ramírez, el ex árbitro internacional, Iturralde González y el ex jugador de baloncesto y actual embajador de la Federación Española de baloncesto, Fernando Romay; moderado por el ex nadador paralímpico, Xavi Torres, que también ha ofrecido al público su visión y experiencia en el mundo del deporte de élite.

El vicepresidente primero y conseller de Cultura, Patrimonio y Deportes, Francisco Miralles, ha inaugurado la jornada destacando "la responsabilidad que tiene el Consell de Mallorca dentro del deporte base", al tiempo que se ha mostrado convencido de la "necesidad de intensificar la trabajo en formación en valores" para formar no sólo "grandes deportistas sino, sobre todo, grandes personas"

Acto seguido, la psicóloga deportiva y de alto rendimiento, Patricia Ramírez, que trabajó con el Real Mallorca, ha ofrecido una ponencia sobre cuáles son las actitudes que se deben trabajar para mejorar en valores.

La psicóloga zaragozana ha dado paso a la intervención de Fernando Romay, quien ha hablado de los valores de los deportistas y ha expuesto su visión sobre qué valores son importantes que fomenten los jugadores de élite, y también como se fomentar desde los clubes, las federaciones deportivas y las familias.

Por último, el ex árbitro internacional, Iturralde González, ha puesto sobre la mesa su experiencia aplicando las normas -en su caso en el ámbito del fútbol-.

La clausura de la jornada ha corrido a cargo de la directora insular de Deportes, Margalida Portells, quien ha avanzado la intención de organizar estos encuentros formativos y divulgativas dos veces al año.