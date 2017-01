Los candidatos del FC Barcelona a los premios 'The Best' de la FIFA no acudirán a la gala

Etiquetas

El FC Barcelona ha comunicado este lunes que los jugadores candidatos a los premios 'The Best' de la FIFA, con Leo Messi candidato al premio al mejor jugador de la temporada, no acudirán a la gala ya que priorizan preparar el partido de este miércoles de Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao, en el que deben remontar el 2-1 de la ida, aunque sí viajarán el presidente, Josep Maria Bartomeu, y buena parte de la directiva.